助蛋農度過難關 農業部：與飼料廠溝通降價

蛋價跌跌不休，立委今天質詢時為蛋農請命，希望政府協助解決雞蛋產量過剩等問題。農業部長陳駿季承諾會積極溝通，讓產銷狀況更加平穩，例如末端售價適度調降刺激消費者，以及用降低營業稅等方式，帶動飼料廠調降飼料價格。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，下午進行經濟組質詢，相關部會首長列席。

國產雞蛋賣壓仍大，4月下旬以來6降，25日起雞蛋產地價再降2元，每台斤新台幣25.5元，批發價27日變成35元。

民進黨立委陳素月質詢時為蛋農請命，說明目前雞蛋產量過剩，產地價格崩盤，蛋農叫苦連天，政府有何對策幫忙處理產量過剩問題，使價格不要崩盤。

陳駿季說，目前末端的消費力道還沒有非常強大，因此有供給大於需求情形，在整個產業鏈中，蛋農會自主調節，當價格低時會淘汰老母雞，希望趁此機會加速淘汰，現在目標大概是每月180萬隻。

陳駿季表示，產銷供應鏈在某一個部分上是市場機制，但農業部不會放任它完全是市場機制，會透過超市、賣場等部分帶頭降低末端售價，如果末端售價適度調降，會刺激相關消費者，因為消費者在觀望，為何產地價降這麼多，但消費端的售價卻維持在高檔，因此農業部會積極溝通，讓產銷狀況更加平穩。

陳素月說，現在很多蛋農覺得撐不下去，如果還要等淘汰老母雞的話，幫助不大。

陳駿季表示，針對蛋雞的飼料部分，免徵進口營業稅從7月起再延3個月，但飼料廠的降價幅度比預期還低，農業部會跟飼料廠洽談、溝通，希望政府提供營業稅降低下，應該要回饋到生產端。

此外，陳駿季也說，過去從種雞、雛雞、蛋雞等的資訊，定期更新速度太慢，他已經要求畜牧司人員，針對產業鏈的資訊掌握要更即時，這對後續的預警部分就能更有效率，會持續精進。