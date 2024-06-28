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空中瑜伽前翻動作後…她脖僵硬、手麻 醫：1招緩解

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師李漢忠說明，急性肌筋膜疼痛可注射少量局部麻醉劑緩解。圖／長安醫院提供
醫師李漢忠說明，急性肌筋膜疼痛可注射少量局部麻醉劑緩解。圖／長安醫院提供

台中王姓女子熱愛空中瑜伽，近日剛進行前翻動作，突然左肩一陣疼痛，回家後疼痛加劇，整晚睡不好，隔天更是脖子僵硬、左手麻木，擔心傷到頸椎，向長安醫院神經外科庝痛特診求診，經X光檢查後，醫師確認她的頸椎未受損，診斷為急性肌筋膜疼痛，經局部注射和藥物治療後獲緩解。

長安醫院神經外科副院長李漢忠說，近年流行空中瑜伽，若動作不正確或用力過度，仍有可能造成肩頸、背部和髖部等運動傷害。若提醒遇到類似情況，應立即停止動作並就醫檢查，以免加重損傷。

李漢忠說明，肌筋膜疼痛症狀包括局部肌肉疼痛並伴隨相關區域的痠痛，最常見於肩頸部位，通常是肌肉受傷、長期姿勢不良或肌肉緊繃等原因所致，若未及時治療，會嚴重影響活動能力，最終可能發展成難根治的慢性病症。

在治療上，局部注射療法是快速有效的方法。醫師會透過觸診找出疼痛引發點，注射少量局部麻醉劑，迅速緩解疼痛，再搭配藥物或物理治療放鬆肌肉和緩解不適。王女說，原本脖子前傾、後仰就痛，注射完後，她的疼痛大幅減輕，終於鬆了一口氣。

李漢忠呼籲，無論是從事空中瑜伽或其他運動，務必要注意熱身和動作正確，才能安全享受運動的樂趣，遠離肌肉疼痛的困擾。若感到身體不適應及時就醫，以免造成更嚴重的傷害。

筋膜 運動傷害 醫師

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