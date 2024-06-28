種什麼樹好？環境部、農業部7月3日討論

環境部委由學者研究文獻建議種樹避免選擇15種高排放異戊二烯的樹種，引發議論。環境部長彭啓明今天表示，預計下週邀請農業部一起討論。農業部說，敲定7月3日開會。

根據環保署（已改制環境部）委託成功大學整理國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯（空氣污染物臭氧的前驅物，而臭氧是近年來加強整治的空污指標）的樹種，包括楓香、厚殼桂、水黃皮、銀葉樹、鴨腳木、台灣肖楠等。引發學者質疑污名化。

彭啓明接受媒體聯訪時指出：「我們現在預計下週會找農業部相關專家再來開會一下，到底有沒有更適合台灣的樹可以來種？」「樹的確排放出的一些物質，也會讓臭氧快速產生，但是目前來看，還要包含農業、生態專家一起討論。」

有媒體追問發公文前沒有與農業部討論，彭啓明說，研究文獻的學者也有這方面的專家。

中央社記者電話訪問農業部林業及自然保育署森林產業組長張偉顗，他表示，目前約定7月3日開會，包含農業部林業試驗所也將與會。

彭啓明稍早說，種樹一定有益於環境，但是現在對空污到了錙銖必較的地步，環境部根據學者統計100多篇文獻，指出有些樹排放出的化學物質的確會催化臭氧更快速產生，他有提醒用詞上可能不要那麼絕對。