未來一周午後雷雨狂襲！中南部明天起雨勢更猛烈 2地方恐再飆37度高溫

中央氣象署指出，未來一周仍是午後雷陣雨天氣型態，明、後天受西南風影響南部雨勢較大，午後雷陣雨範圍更大、量更多；溫度方面，明天西半部及大台北地區，有機會來到37度高溫，民眾可留意高溫資訊。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天到下周一太平洋高壓往南邊移動，為西南風環境，中南部整天都有陣雨，尤其清晨東南部沿海也有零星陣雨及雷雨，午後中部以北、東北部、東部及各地山區有雷陣雨，且有較大雨勢發生機率。

曾昭誠指出，下周二至周五太平洋高壓增強，各地回到多雲到晴，東南部及恆春半島受太平洋高壓影響有零星短暫雨，西半部及各地山區午後有雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周各地普遍為32至36度，明天較高溫地區包括西半部及大台北地區，有機會來到37度高溫。另外，下周日至周一東南部有西南風過山沉降帶來焚風發生，可能要極端高溫出現；明天受西南風影響，台中至台南沿海、澎湖、馬祖及綠島風也會較大，提醒民眾留意。