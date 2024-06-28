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送愛到偏鄉 台大醫院金山分院獲贈醫療巡迴車

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
台大醫院腫瘤醫學部門診護理師鄭珺丰及其叔叔鄭堯鐘，捐一輛造價約新臺幣370萬餘元，可乘載 21人座的中型巴士，給予台大醫院金山分院做為偏鄉醫療服務及接駁用車。 圖／紅樹林有線電視提供
台大醫院腫瘤醫學部門診護理師鄭珺丰及其叔叔鄭堯鐘，捐一輛造價約新臺幣370萬餘元，可乘載 21人座的中型巴士，給予台大醫院金山分院做為偏鄉醫療服務及接駁用車。 圖／紅樹林有線電視提供

台大醫院腫瘤醫學部門診護理師鄭珺丰及其叔叔鄭堯鐘，為感念鄭護理師的祖父鄭人豪先生及祖母鄭許月女女士熱心公益，於今年慨捐一輛造價約新臺幣370萬餘元，可乘載 21人座的中型巴士，給予台大醫院金山分院做為偏鄉醫療服務及接駁用車，對於北海岸偏鄉醫療巡迴車服務，提供更便捷的交通工具。

台大醫院金山分院位處北海岸偏鄉，是萬里、金山、石門及三芝四區唯一一所醫院，在地老年人口高達近20%且交通較為不便，造成許多民眾就醫上的限制，也間接影響四區民眾健康上的問題。金山分院長期提供偏鄉醫療巡迴車服務，包括：週一到週五行駛金山分院往返臺大醫院、平日上午分院往返金山市區、救護車轉院、血液透析病友接送及居家醫療服務等，讓不方便出門就診的長者與病患也能得到照護。

院長張志豪表示，金山分院為解決北海岸民眾就醫不便的問題，長期以21人座中型巴士作為醫療巡迴車，往返臺大總院與金山分院提供病人、醫護人員搭乘與傳送醫材、檢體等，一方面提高北海岸偏鄉民眾就醫的便利性，一方面維持醫院醫療服務正常運作。

這次獲得鄭珺丰護理師及鄭堯鐘先生捐贈最新型的中型巴士，對於北海岸民眾及第一線醫療醫護同仁幫助相當大，張院長也特別感謝捐贈方的大愛，並致贈感謝狀。未來，醫療巡迴車將在北海岸偏鄉深入社區，為在地醫療保健提供最佳照護，保障民眾健康。

偏鄉 台大醫院 金山

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