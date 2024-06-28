企業捐自動翻身照護床 提升嘉縣社福長照品質

為提升老人福利與身心障礙機構照護品質，民間企業今天捐贈嘉義縣社福機構10台自動翻身照護床，提供精準服務，減少照護者職業傷害和臥床者感染褥瘡風險。

英威康科技公司與樺康智雲公司捐贈嘉義縣社福機構10台漢翔航空公司製造的自動翻身照護床，今天在嘉義縣議會舉行捐贈儀式，由縣長翁章梁、議長張明達代表接受，並頒發感謝狀。

社會局告訴中央社記者，機構內有許多重度失能者長期臥床，「定時翻身」可避免患者身體出現褥瘡，翻身動作需要大量體力，又容易導致照顧者出現職業傷害，提升照護品質並減輕照顧者負擔，一直是機構持續改善的議題。

此次民間企業捐贈的自動翻身照護床，安裝智慧照護系統，可以設定翻身頻率、角度，提供精準服務，減少職業傷害和感染褥瘡的風險。

翁章梁表示，自動翻身照護床將送給縣內老人福利機構、身心障礙機構及民雄輔具資源中心使用，感謝張明達媒合民間企業，用實際行動改善長照品質。

英威康與樺康智雲公司總經理林建志說，在嘉義耕耘數十年，受到許多人幫助，必須回饋鄉里，若翻身床實用且符合需求，未來將持續捐贈。