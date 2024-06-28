通路惡意搶客 面膜女王吳蓓薇出書揭內幕

對產品銷售來講，通路很重要，但是也有通路會惡意搶奪當紅產品的顧客與市場商機，「寵愛之名」創辦人吳蓓薇在新書揭露，曾有兩家通路想要惡意搶奪顧客與市場。

吳蓓薇指出，有一家通路索取大量試用品之後就沒後續，結果居然是去找「寵愛之名」委託生產的代工廠，指定要生產配方跟「寵愛之名」一樣的產品！還好代工廠老闆知道這種事不能答應！

吳蓓薇書中提到，還有一次是另一家通路只進貨了最少的量，卻要求「寵愛之名」趕快幫他們的通路銷售人員進行教育訓練，結果是那家通路自己推出了跟「寵愛之名」看起來類似的競品，居然連教育訓練也想直接利用「寵愛之名」提供，而且還在通路誘導消費者改買他們提供的競品！由於仿冒品不知道關鍵技術，不可能做到品質一樣，消費者眼睛雪亮，所以這家通路推出的魚目混珠產品，很快就在市場消失了。

寵愛之名創辦人吳蓓薇學歷為政大EMBA碩士、台大後E學程（E勢泮），原本是編輯及記者，因為採訪認真而發現生物纖維的妙用，在2004年創業成功，她在2024年6月26日出版的新書《寵愛是自找的：面膜女王吳蓓薇的奇幻創業之旅》，回顧自己20年來走過的奇妙創業歷程。

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