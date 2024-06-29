出現這些徵兆代表可能有喜了！懷孕初期8大跡象一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「懷孕跡象」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的懷孕跡象排行。

月經遲來、噁心想吐，難道懷孕了？對許多家庭而言，家中即將迎來新成員的喜訊都是一個值得期待的時刻。常見的懷孕跡象包含停經、孕吐、疲倦等，若能及時發現便能幫助準父母們盡快開始必要的健康管理和產前護理，保障寶寶與媽媽的健康。接下來就一起來看看有哪些常見的懷孕跡象吧！

懷孕易造成血糖不足導致「嗜睡」 月經遲來要注意懷孕可能

▲ 網友熱議8大懷孕跡象 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「懷孕跡象」相關話題的討論，可以發現不少媽咪們都是因為異常的「疲倦嗜睡」而發現懷孕的。就有網友發文提到自己目前懷孕剛滿5週，「最近上班到一半特別會想睡覺、全身軟軟的」，不知是否為正常現象，不少人認同道「會變得很疲累，只想一直躺著」、「真的會很嗜睡」，也有人直言自己就是因為「明明每天都睡滿8小時，睡眠品質也還不錯」，卻還是「動不動就昏昏欲睡」而發現懷孕的，安慰原PO不用太擔心，指出若發現自己的生活習慣並沒有太大改變，卻突然容易感到疲累、想睡，便有可能是因為肚子裡多了個小生命，導致熱量下降變快、血糖容易不足而造成「愛睏」。

此外，「噁心想吐」也是常見的懷孕跡象之一。由於懷孕後體內的荷爾蒙與新陳代謝會產生變化，便容易引起噁心、嘔吐。就有人提問有哪些「懷孕超初期症狀」，引起網友熱議，許多人都提到「常常噁心想吐，喝水也會吐」、「吐到爆」等，若時常有不明原因的噁心感便要注意懷孕的可能性，不過根據體質每個人孕吐的情況、時長也都不同，從「不會孕吐」到「一路吐到生」的都有，但通常在懷孕12週後便會逐漸趨緩；針對此狀況，也有網友分享自己的「偏方」，說道「我後來一想吐就喝一兩口可樂，到現在36周了，可樂還是我噁心時候的仙丹」，提醒有孕吐情況的媽媽們無論是飲食還是生活都盡量「以能讓自己舒服為主」，若能保持較輕鬆的心情，也有助於改善嘔吐症狀。

而「月經遲來」也是容易判斷是否懷孕的徵兆。就有網友開心報喜「以為是月經失調，結果是寶寶來了」，表示自己在月經遲到約兩週時，開始有諸如想吐、沒胃口、嗜睡等症狀才發現懷孕了。不過也提醒月經遲到的原因眾多，建議可以多觀察幾天再透過驗孕棒檢驗或前往就醫。

你也正備孕中，等待家庭新成員的到來嗎？不妨檢驗看看自己最近是否有以上提及的徵兆，若發現自己疑似懷孕時，別忘了儘快進行檢測並與醫師諮詢，及早做好迎接新生命的準備，也確保母嬰健康都能得到充分保障，祝大家好「孕」到！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「懷孕跡象」相關討論則數。

觀測期間：2024/02/27~2024/05/27，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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