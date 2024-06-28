雲林斗南午後38.4度 新北三峽時雨量破百毫米
今天全台天氣炎熱，午後對流旺盛，多處降雨。交通部中央氣象署觀測，雲林縣斗南氣溫飆升到攝氏38.4度，新北市三峽的時雨量破百毫米。
氣象署下午發布15縣市高溫資訊，台北市、雲林縣、高雄市、屏東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、台南市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、嘉義市、花蓮縣、台東縣地區為黃色燈號，氣溫也有機會達36度。
氣象署觀測，下午2時27分，斗南氣溫達38.4度，午後台北市、彰化縣、台南市、高雄市及屏東縣氣溫都達37度以上。
氣象署下午也發布10縣市豪雨或大雨特報，氣象署觀測，下午2到3時，三峽的時雨量高達120毫米，台北文山區貓空、新北新店的雨量也超過80毫米。
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