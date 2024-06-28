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有胎便無立即剖腹產判醫療過失 醫學會盼重審視

中央社／ 台北28日電

近期一起新生兒死亡案件，醫院及醫師民事判決賠新台幣1400多萬元。醫學會發聲明盼重新審視，認為事件難咎責於醫師，看到胎便就剖腹產非醫療常規，這起憾事應回歸生產事故救濟精神。

台中地方法院近期一起民事判決，引起婦產科界熱議。原告夫妻主張，接生醫師已發現選自然產的女方羊水有胎便，未採取妥適醫療措施，新生兒出生已休克，當天送另家醫院急救仍死亡；法院認為，醫師發現有胎便仍以自然產有醫療過失，醫師與醫院判賠1400萬4700元。

台灣是亞洲第1個立法實施生產事故救濟國家，更是全球少數涵蓋所有生產事故的不責難救濟制度，制度上路確實促進醫病關係改善、減少司法訴訟、改善執業環境、吸引年輕醫師回流。婦產科醫師擔心，民眾看到有上千萬賠償存在，未來不必要訴訟會增加，「以後怕沒人敢接生」。

台灣婦產科醫學會今天發布聲明，反對「有胎便若無立即剖腹產為醫療過失」見解及「新生兒死亡判決案例賠償金額新的計算方式」，擔憂引發醫界恐慌。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈告訴中央社記者，目前健保給付剖腹產的適應症共有20項，並無生產過程發現胎便。

「意思就是國家不贊成這樣做」，黃建霈說，約有2成自然產孕婦產程有胎便，95%以上並無不良影響，大部分仍可經陰道生產。這確實是危險徵兆，通常須有其他狀況合併出現，如心跳下降、胎兒窘迫等，才會須執行剖腹產，以有胎便未進行剖腹產為疏失理由，顯有失當。

黃建霈表示，一旦判例成立，未來婦產科醫師可能為了自保，只要看到胎便，恐不管是否出現其他適應症，就通通執行剖腹產，「剖腹產不是沒有風險」；胎便吸入造成新生兒缺氧比例約1%，生產都有風險，若判例成立，未來類似事件的民眾可能不再尋求生產事故救濟。

婦產科 醫師

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