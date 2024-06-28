印尼船員於台籍漁船身亡 「昇豐266號」調查報告出爐：無法自然通風

去年3月24日一艘本國籍漁船「昇豐266號」航行於巴布亞紐幾內亞拉包爾港西北方約540浬公海，發現1名印尼籍船員昏倒於凍結室地板，經搶救無效後罹難。國家運輸安全調查委員會今公布調查報告，發現漁船凍結室無法自然通風，也無強制通風裝置，且地板冷卻盤管無任何防護措施，致船員吸入過量冷媒後死亡。

運安會調查發現，事故當日昇豐266號漁船1名船員於凍結室內整理漁獲時，內凍結室地板冷卻盤管焊接處可能因鏽蝕、重力壓迫或其他因素造成破裂導致冷媒外洩。當船員在凍結室處理漁獲時，艙門關閉未能有效通風換氣，致船員吸入過量冷媒後死亡。

運安會表示，昇豐266號漁船凍結室僅一個出入口，無法自然通風，且無強制通風裝置，船員於凍結室工作時，若能攜帶或備置氣體偵測器，或艙外有人可隨時注意艙內情形，將可降低凍結室內缺氧或中毒風險。此外，昇豐266號漁船內凍結室地板冷卻盤管並無任何防護措施，可能因人員踩踏、漁獲重壓等原因，造成冷卻盤管焊接處破裂導致冷媒外洩。

運安會指出，昇豐266號漁船船東與船員若能共同訂定漁船職業安全衛生工作守則，將可使船員更能了解漁船上作業安全防護措施，也提升船員安全意識，降低事故發生風險。

針對此次事故，運安會建議農業部漁業署，與勞動部職業安全衛生署及交通部航港局合作，研擬漁船冷凍漁艙安全防護措施，以避免船員發生缺氧或中毒事故；與勞動部職業安全衛生署合作，加強宣導我國籍漁船船東與船員共同簽訂漁船職業安全衛生工作守則，以落實職業安全衛生法等相關規定。

另研擬修訂「漁船職業安全衛生工作手冊」及「漁船職業安全衛生工作守則」，增修漁艙中作業安全防護相關內容，包括避免船員因漁艙換氣不良而缺氧或中毒，及地板冷卻盤管因踩踏、重壓或鏽蝕損壞之相關檢查與防護措施，完成後供國籍漁船船東依循使用。

運安會建議交通部航港局、勞動部職業安全衛生署，協助農業部漁業署，研擬漁船冷凍漁艙安全防護措施，以避免船員發生缺氧或中毒事故。

運安會建議「昇豐266號漁船船東」，加強漁艙地板上冷卻盤管之防護措施，並定期檢查盤管狀況，以降低人員踩踏、重壓或鏽蝕導致冷卻盤損壞致冷媒外洩風險。另加強船員在漁艙中作業安全防護訓練與宣導，或備置氣體偵測器，以降低船員在漁艙中發生缺氧或中毒事故風險；加速與船員共同簽訂漁船職業工作守則，以落實職業安全衛生法等相關規定。