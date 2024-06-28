超級夏天來了！中暑等熱傷害送醫前少一動作 保命困難

氣候變遷、近年極端氣候愈趨明顯，交通部中央氣象署指出，未來台灣恐有長達210天的夏季。「超級夏天」來臨，今年6月熱傷害送醫人次已超越去年同期，即將進入暑假，是兒童活動與家庭旅遊旺季，更要提防中暑等熱傷害。三總中暑防治中心顧問朱柏齡提醒，面對熱傷害，切記降溫是最重要的動作，送醫前降溫可保住一命。

日前花蓮縣消防局接獲通報，卓溪鄉瓦拉米步道一名山友無力頭暈嘔吐，疑似中暑，地面部隊立即趕往救援，隔天上午接觸到患者並給予治療，但患者狀況惡化，後續失去呼吸心跳，雖請求空勤直升機吊掛，但因天候不佳雲層太厚，無法完成，第三天再度由空勤救援，但已回天乏術。

高山救援受限於地勢與天候，非常艱難。朱柏齡提醒，在救援部隊未趕到前，面對中暑患者，現場民眾可以先降溫自救，若高溫時間逾三小時，超過黃金降溫時間，此時已造成多重器官衰竭，就算有後來有專業醫護人員到場也難以救助。

朱柏齡強調，一般民眾需要知道簡易的降溫法，及時有效的降溫可增加病人存活率。至於民眾如何降溫？可用傳導法，作法如下

1.全身頸部以下泡冷水降溫，若附近有小溪，可將其移至有遮蔭的溪邊，移除厚重衣物，全身不斷撒水及搧風，直至病人清醒且體溫降低。 2.若無小溪，但攜帶足夠的水，一樣可以全身灑水並搧風；或使用多條毛巾沾濕，直接蓋在全身皮膚（除口鼻外），等毛巾變熱，再換冷毛巾。

朱柏齡表示，根據三總急診部及中暑防治中心治療中暑病人多年降溫經驗，使用傳導蒸發法（泡10至15度C冷水，加上灑水電扇吹），大部分病人在半小時內可降至38.5度C以下，只要病人在院外高溫時間勿持續太久，全數都能救活。

根據文獻測試，不同降溫法降溫速度如下：

1. 傳導法（泡冷水）： 每分鐘約降溫0.2度C 2. 循環式冰毛巾法：每分鐘約降溫0.1度C 3. 蒸發法（灑水加電扇吹）: 每分鐘約降溫0.1度C

朱柏齡說明，各種不同急重症病人，都有黃金救援時間，超過此時間未接受治療，可能器官功能無法回復，甚至死亡。有些急重症不能等送到醫院或專業醫護急救人員到場，現場民眾需要立即施救，否則醫護人員到場前，病人已死亡。

他舉例，對於心跳呼吸停止的病人，現場民眾應立即施予有效的CPR及AED，可搶救病人性命，中暑患者也是如此，應在黃金降溫時間內及時處置。

上述山友於6月21日入山，6月25日下午2點出現肢體無力、頭暈、嘔吐，當時即可能已有熱衰竭症狀，若體溫逐漸增高，後續有神智不清、昏迷現象，則已惡化至中暑，若不立即降溫，逐漸會有橫紋肌溶解症、急性腎衰竭、急性肝衰竭、心肌損傷、迷散性血管內凝血症，高血鉀症，代謝性酸中毒，乳酸中毒，血壓降低，呼吸衰竭等，死亡風險極高。

朱柏齡指出，醫學上定義的中暑，是指因為熱傷害導致核心體溫大於40度C，且神智不清、行為異常、抽搐、昏迷。

中暑的黃金降溫時間，根據運動醫學文獻，對於運動型中暑病人，即因為爬山、跑馬松、打球、戶外工作、軍隊操練等活動而中暑者，若體溫43度C，需在20分鐘內降至40度以下；若體溫42度C，需在30分鐘內降至40度C以下；若體溫41度C，需在60分鐘內降至40度C以下，否則死亡率大大提高。

急救加護醫學文獻分析多位中暑住加護病房病人，發現所有存活的病人，都在3小時內體溫降至38.5度C；所有死亡的病人，高溫超過3小時未降至38.5C。

過去也有球隊在夏天訓練導致球員中暑的案例，為了即時降溫，朱柏齡建議，所有球隊在夏天訓練時都應該準備降溫器材，包括水缸或防水帆布、水、冰塊，球員若中暑，就醫前一定要先降溫，增加存活機會。

●山域事故頻傳…花蓮1中暑命危1骨折 消防、空勤忙救援

https://udn.com/news/story/7320/8057778

●朱柏齡臉書

https://www.facebook.com/share/VCzR9bmucHNCYSgn/?mibextid=oFDknk

●中暑時如何準備降溫

https://www.youtube.com/watch?v=RxjP0-_RIdc&t=7s

●中暑時如何正確使用冰水浸泡降溫

https://www.youtube.com/watch?v=sFocmPvWm80

●美國橄欖球協會傳授正確應對運動員在炎熱條件下訓練和比賽，並降低風險

https://www.youtube.com/watch?v=vtLlt0zKbog