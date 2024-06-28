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「甲午風雲－台灣抗日50年紀事2」研討會 抗日家族鮮活還原血淚史

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
戰略學會理事長李本京表達，共同主辦此次研討會非常榮耀。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
戰略學會理事長李本京表達，共同主辦此次研討會非常榮耀。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）

不只是史蹟回顧，更要讓全球華人都深刻記下，台灣自1895~1945年間，這段抗日斑斑血淚的人與事！台灣抗日志士親屬協進會與中華戰略學會攜手在28日上午主辦一場極具深遠史實意義的「甲午風雲－台灣抗日50年紀事2」研討會，會中述及多位抗日英雄，為捍衛台灣主權及無畏外敵壓迫奮起抵抗、犧牲奉獻，主辦單位強調，以史鑑今，國人更要珍惜現在的民主自由。

中華戰略學會理事長李本京在致詞時表示，抗日是大家的事情，與抗日志士親屬協進會共同舉辦此次研討會，是最光榮、最有意義的，目的是為了連接大家的記憶，了解當時台灣人民如何抗日的英勇史實。

台灣抗日志士親屬協進會榮譽理事長丘秀芷指出，台灣抗日50年，從1895年乙未割台至1945年台灣光復，先民抗日無私無我；但近卅餘年來台灣政黨更迭，甚至有些領導人開始串改歷史、歌頌日據統治；2006年該協進會為還原歷史真相，逐步編寫著作，期許新一代接下星火，薪火相傳。

丘家後裔代表丘昌其進一步說明，對於丘逢甲號召全台士紳如霧峰林朝棟家族、屏東六堆蕭光明家族等，與學生姜少祖、邱國霖、胡嘉猷、吳湯興、徐驤等組義軍捍衛台灣抗日，堪說有史以來為守護台灣流血犧牲最大的戰役，繼而影響在日本殖民的50年中如瑞芳李建興、苗栗的羅福星、噍吧哖事件、二林事件、太魯閣事件、霧社事件等繼績抗日。

丘昌其強調，歷史可以原諒，不能忘記，更不能被扭曲，冀望國人莫望先賢先烈的護台精神，也感恩祖國八年艱辛抗戰取得勝利，翻轉台灣再回到祖國的懷抱。

退役上將季麟連在會場展示抗戰勝利的日本降書，引起全場熱烈掌聲。在各家族講述之前，前教育部長吳清基引言指出，鑑古知今，當時丘逢甲創辦學校，帶領義勇軍抗日，各地志士紛紛揭竿起義、拋頭顱、灑熱血、捐財產，浩然之氣，令人感佩。如今年輕人因意識形態而混淆視聽，歷史教訓應謹記。

此次研討會先後由台北瑞芳李正倫、新竹北埔姜文滉、苗栗羅秋昭三位抗日家族代表，分別陳述甲午戰爭後清政府割讓台灣，各姓先輩如何勇敢地抵抗外來統治的事蹟，藉由一張張泛黃的照片、一段段史料文件，鮮活的還原歷史洪流下的血淚故事，了解每一位抗日英雄，為捍衛台灣主權貢獻自己的力量，及無畏強權壓迫的精神。

台灣的戰略地位極為重要，曾被外媒列為最容易發生第三次世界大戰的地區，霧峰林家代表林光輝在總結時指出，藉由本次研討會的分享讓我們銘記歷史的教訓，緬懷先人的情操，這些珍貴的紀錄不應該被淹沒在歷史的洪流中，被逐漸淡忘。以史鑑今，更能明白現在的和平來之不易，珍惜現在的民主自由，開創嶄新不同的未來。

榮譽理事長丘秀芷致詞期許，新一代要接下星火，薪火相傳。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
榮譽理事長丘秀芷致詞期許，新一代要接下星火，薪火相傳。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
「甲午風雲－台灣抗日50年研討會」近二百位貴賓雲集，回響熱烈。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
「甲午風雲－台灣抗日50年研討會」近二百位貴賓雲集，回響熱烈。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
季麟連上將在會場展示日本降書，贏得全場熱烈掌聲。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
季麟連上將在會場展示日本降書，贏得全場熱烈掌聲。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
丘昌其說，莫望先賢護台精神，感恩祖國八年抗戰勝利光復台灣。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
丘昌其說，莫望先賢護台精神，感恩祖國八年抗戰勝利光復台灣。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
吳清基強調，歷史教訓應謹記，「以大事小以仁，以小事大以智」。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）
吳清基強調，歷史教訓應謹記，「以大事小以仁，以小事大以智」。（圖：台灣抗日志士親屬協進會提供）

勝利 抗日 瑞芳

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