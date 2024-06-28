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藝術就在家附近 台北兒藝節百場免費活動玩一夏

中央社／ 台北28日電

2024台北兒童藝術節「開啟兒童模式」29日登場，免費活動超過百場，除了台北表演藝術中心外，在大安森林公園、10個行政區也有演出，邀請大小朋友近距離感受藝術，熱鬧一夏。

台北市政府主辦、每年與市民約定開心過暑假的台北兒童藝術節，今年免費演出重頭戲是許多家長和小朋友殷殷期盼的「藝術樂園」，6月29日至7月21日在台北表演藝術中心戶外廣場登場。

北藝中心透過新聞稿指出，「藝術樂園」共有33檔、73場演出，內容涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲、音樂劇等多元藝術形式，其中包括不定時出沒廣場、和觀眾驚喜互動的「快閃突擊隊」；由不同學校音樂社團帶來的「角落音樂會」，為夏日午後增添藝文氣氛。

「互動展覽」也是造訪北藝中心不能錯過的重點之一，直到7月28日前，除了每週一休館日外，會在北藝中心公共空間的3個展區同步登場，由藝術家團隊打造「忘記時間的祕密基地」，透過裝置與尋寶活動，讓小朋友動手體驗藝術的趣味。

此外，在大安森林公園也有大型戶外演出，7月20日至21日在露天音樂台有2檔熱鬧演出，包括FOCA福爾摩沙馬戲團的經典作品「潘朵拉的盒子」，融合馬戲、雜耍、舞蹈和小丑等元素；身聲跨劇場的「希望之翼」結合現場音樂、戲劇肢體、傀儡高蹺等多元形式，為兒藝節帶來一波又一波的高潮。

「前進社區」節目，將於7月2日至8月1日在台北市10個行政區的場域舉辦，共計有10檔、60場免費演出，精選國內優質親子節目。北藝中心表示，民眾不必舟車勞頓就能在自家附近欣賞精彩表演。

其中「春天佇佗位」改編台語童謠並結合繪本，講述1段都市與鄉村、老人家與孩子們相遇的動人故事；「哪吒鬧龍宮」則由全台歷史最悠久的兒童布袋戲團巧宛然掌中戲團，帶來改編自封神榜的精彩故事，看著學生們精湛操偶，絕對讓小觀眾們目不轉睛。

北藝中心 台北表演藝術中心 音樂劇

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