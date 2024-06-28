身材苗條、睡太少也可能罹患脂肪肝！醫點名「2常見食物」天天吃可改善
現代人經常外食、手搖飲料不離手，錯誤的飲食觀念容易使人患上「脂肪肝」。不過近日有研究指出，只要每天攝取100mg的大豆異黃酮，持續12周，便可以降低肝臟的發炎指數 (ALT、AST) ，脂肪肝的程度也會減少，而日常生活中常見的豆腐及豆漿，便含有大量的大豆異黃酮。
謝宜庭醫師近日在FB粉專「好日子診所」發文表示，不只有肥胖的人會有脂肪肝、肝臟發炎的問題，有些人即使四肢纖細，仍可能因為內臟脂肪高而患上脂肪肝。
謝醫師表示，今年5月有份研究報導，或許能幫助有類似問題的患者擺脫脂肪肝。研究指出，只要每天攝取100mg的大豆異黃酮，並持續12周，便可以降低肝臟的發炎指數 (ALT、AST)，從超音波底下，也能看出患者的脂肪肝程度有所減少。
謝醫師說明，攝取大豆異黃酮之所以能改善脂肪肝，可能是因為它擁有幾項特殊的功效：
1. 抗氧化作用
大豆異黃酮具抗氧化特性，可減少肝臟中的炎症反應，避免肝細胞受到損傷。
2. 調節脂質代謝
大豆異黃酮可調節脂質代謝，減少肝臟內脂肪的堆積，從而減緩脂肪在肝臟內造成的發炎情況。
3. 提高胰島素敏感性
「胰島素阻抗」是脂肪肝肝炎中常見的病因之一，從一些研究中可得知，大豆異黃酮可以提高胰島素敏感性，對預防脂肪性肝炎有幫助。
謝醫師也分享，食物中的黃豆製品，如豆腐、豆漿，便含有大量的大豆異黃酮，即使研究中的受試者是直接攝取大豆異黃酮的保健品，但一般人只要在早晨時喝一杯無糖豆漿，晚上吃一盒板豆腐，就能獲得足夠的大豆異黃酮與優質蛋白，減重變健康不再是難事。
另外，根據元氣網報導，除了因為吃進過多脂肪、澱粉及醣類導致脂肪肝外，「睡眠不足」也會大幅增加罹患機率。好心肝基金會執行長、台大家醫部兼任主治醫師粘曉菁建議，每日睡眠時間不要少於5小時、也不要多於9小時，約6至8小時左右最恰當。若有睡眠障礙的問題，白天可多活動、多曬太陽，刺激大腦分泌血清素，進而轉成褪黑激素，穩定睡眠品質。
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