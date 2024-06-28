觀光振興擴及宜蘭 4條台灣好行免費、12條台灣觀巴2折

0403花蓮地震重創東部觀光產業，交通部觀光署考量宜蘭地區同樣受到影響，便利旅運優惠措施將加碼擴及宜蘭地區，7月1日至12月31日持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行4條路線享客運票價免費、台灣觀巴套裝旅遊行程12條遊程享2折優惠。

觀光署表示，為振興東部觀光規劃多元且便利的旅運優惠措施，其中，台灣好行在宜花東地區共計10條路線參與優惠活動，可沿途花東縱谷與東部海岸美景、宜蘭東北角海岸線的奇特景致，另外，台灣觀巴在宜花東地區共有24條遊程參與2折優惠活動，可以深度體驗主題式的套裝行程，少人成行，定期出發，探索網紅打卡秘境。