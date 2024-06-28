民團提乳癌早期治療瓶頸 籲放寬藥物適用條件

乳癌已成為女性死因第2位，早期治療的5年存活率可達9成，沉重的醫療費用負擔，讓癌友無法獲得有效且即時治療。民進黨立委劉建國與多個民間團體今天共同呼籲政府，修改治療指引及早期治療療效佳藥物擴大適用對象。

民進黨立委劉建國今天在立法院舉行「降低乳癌死亡率，早期治療要加強」記者會。

民進黨立委劉建國表示，依據衛福部資料顯示，乳癌每年死亡人數連年攀升，近10年來，平均每年上升4.9%，乳癌是女性死因第2名。但目前很多乳癌治療方式及藥品都尚未納入健保給付範圍，或條件嚴苛，導致病患使用非常有限，呼籲衛福部參照WHO及其他乳癌治療表現優異的國家所使用的方式，讓台灣能接軌國際。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，乳癌可以透過早期發現得到早期治療，5年存活率可達9成，甚至能完全治癒。不過，早期發現的治療，使用標靶藥物全部都要自費，一個療程動輒新台幣幾十萬，甚至100萬元，對癌友是沉重負擔，呼籲政府在早期乳癌治療可以投入更多資源，修改治療指引及早期治療療效佳藥物擴大適用對象。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，限制療程及限制使用對象是目前乳癌治療的瓶頸。以賀爾蒙陽性病友為例，現在健保治療要淋巴有轉移才可以享有健保的標靶藥，若未轉移，標靶藥費用都有近百萬元，讓不少癌友認為，乾脆讓淋巴轉移，這樣就不需自費，希望政府正視，讓癌友能獲得即時適切的照顧。

年輕病友協會理事長潘怡伶提到，以她自己為例，得到乳癌時，淋巴尚未轉移花了超過100萬元治療，但很多癌友卻要在把錢留給家庭，還是用在治療的兩端徘徊。

衛福部健保署醫審及藥材組專門委員許明慈說明，過去用藥給付規定有基於財源支應的考量，不過，去年起健保署推動癌症治療品質改善計畫，今年3月公布的早期乳癌用藥，跟過去相比，相信民間團體有看到健保署的誠意，會朝向早期治療優先給付方向努力，但這需要更多元的基金來幫忙，對於民間團體的建議，也會來檢討改進。