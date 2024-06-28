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影／推廣原住民特色伴手禮 立委黃仁籲國人購買

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立委黃仁上午舉行「原住民族農特產品產銷合作簽署」記者會，推廣原住民多達40樣的特色創新拌手禮與文創藝術品，呼籲國人踴躍購買。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委黃仁上午舉行「原住民族農特產品產銷合作簽署」記者會，推廣原住民多達40樣的特色創新拌手禮與文創藝術品，呼籲國人踴躍購買。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委黃仁上午舉行「原住民族農特產品產銷合作簽署」記者會，推廣原住民多達40樣的特色創新伴手禮與文創藝術品。

台東為例，在台東8大地區，包含：台東市、池上、鹿野、關山、東河、成功、長濱、南迴公路的寒鄲餅、柴魚、紅藜雪Q餅、青澤米殼酥、釋迦、封仔餅、陳記麻糬、台東限定版乖乖、池上米、花生酥、初鹿牧場伴手禮、琪瑪酥、地瓜酥等多達40樣的必買伴手禮，尤其是旺來香蕉酥、絕代雙蕉及香蕉手工蛋捲，呼籲國人踴躍購買。

食品加工大廠「枝仔冰城」總經理陳佑昌與原住民族人，共同簽訂「原住民族農特產品產銷合作備忘錄」，希望能藉由食品加工輔導機制，使原住民小農、果農市場等單位，了解如何生產及利用在地農特產品， 開發具地方特色和市場價值的旅遊伴手禮。

伴手禮 原住民 台東

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