影／推廣原住民特色伴手禮 立委黃仁籲國人購買
國民黨立委黃仁上午舉行「原住民族農特產品產銷合作簽署」記者會，推廣原住民多達40樣的特色創新伴手禮與文創藝術品。
以台東為例，在台東8大地區，包含：台東市、池上、鹿野、關山、東河、成功、長濱、南迴公路的寒鄲餅、柴魚、紅藜雪Q餅、青澤米殼酥、釋迦、封仔餅、陳記麻糬、台東限定版乖乖、池上米、花生酥、初鹿牧場伴手禮、琪瑪酥、地瓜酥等多達40樣的必買伴手禮，尤其是旺來香蕉酥、絕代雙蕉及香蕉手工蛋捲，呼籲國人踴躍購買。
食品加工大廠「枝仔冰城」總經理陳佑昌與原住民族人，共同簽訂「原住民族農特產品產銷合作備忘錄」，希望能藉由食品加工輔導機制，使原住民小農、果農市場等單位，了解如何生產及利用在地農特產品， 開發具地方特色和市場價值的旅遊伴手禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言