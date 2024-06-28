影／降低乳癌死亡率 婦團籲衛福部：治療要接軌國際

立委劉建國上午與乳癌病友協會理事長黃淑芳、癌症希望基金會副執行長嚴必文、年輕病友協會理事長潘怡伶等人一起在立法院舉行「降低乳癌死亡率 早期治療要加強」記者會，他表示，國家乳癌防治相關計畫及資源投入除了應該更具體、更多元，同時讓台灣在「2024乳癌治療接軌國際」。

劉建國表示，賴清德總統從競選到上任以來，皆不停倡議「健康台灣」的願景，力求在2030年癌症死亡人數可以下降三分之一。然而衛福部公布了「112年國人死因統計結果」，癌症連續42年居我國死因之首，同時女性乳癌也是台灣十大癌症中第四名，為女性死因死亡率第二名。乳癌每年死亡人數連年攀升，近十年來，平均每年上升4.9%，病友大多為青壯年女性，乳癌對病友們的個人家庭生活、社會勞動參與都造成了極大的影響與負擔。

劉建國立委強調，「乳癌病友的早期治療權益已經不能再等了！」他說，近年醫療科技發展迅速，但仍有許多乳癌治療方式與藥品都尚未納入健保給付範圍、或給付條件嚴苛導致適用病患非常有限，在乳癌死亡人數連年攀升的現況，實在有必要加速來因應，因此呼籲衛福部，應該積極參照WHO及世界先進國家的方針，讓2024乳癌治療接軌國際。