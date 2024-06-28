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出遊旺季到 桃機估暑假運量800萬人次快達疫情前

中央社／ 台北28日電

暑假即將開始，又到出國旅遊旺季，根據桃園國際機場公司預估，7、8月總運量上看800萬人次，快達2019年、疫情前同期水準。

桃機公司今天發布新聞稿，暑假是旅遊旺季，明天起正式進入暑假假期，7月至8月總運量上看800萬人次，已恢復達疫情前、2019年同期運量852萬人次的94%，平均每天運量達12.9萬人次。

桃機公司說，因應暑假人潮，機場公司提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前務必確認護照效期及航班資訊，避免影響行程；由於天氣炎熱，幾乎人手一支的攜帶手持式電風扇，若含有鉛酸電池是禁止託運跟手提攜帶上機，若為鋰電池則可手提帶上機。

桃機公司說，為迎接暑假出國旅遊潮，已提早布署並召開疏運整備會議，因應旅行可能遇到各種狀況，如護照逾期、跑錯機場等，提醒旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為TPE。

另外，為加速通關減少複檢，行動電源須隨身攜帶、禁止託運，打火機限隨身攜帶1個，刀剪工具類（例如：剪刀、美工刀及瑞士刀等）與高壓噴罐類（例如：防狼噴霧等）等僅限託運。

桃機公司說，新世代自動查驗通關系統（e-Gate）已上路，不僅國人使用方便快速，年滿14歲，持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請可直接使用，10秒鐘即能完成通關，民眾可多利用。

出國旅遊 機場 護照

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