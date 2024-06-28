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熱傷害就診破600人次超越112年同期 室內外皆小心

中央社／ 台北28日電

連日高溫熱爆，據衛福部統計，6月還沒過完，熱傷害就醫人數已飆破600人次，超越去年6月整月517人次，提醒易發生熱傷害環境，包括高溫悶熱戶外、空氣不流通室內及密閉車內。

全台持續高溫炎熱，衛生福利部公布最新統計，今年6月截至6月27日，累計609人次因熱傷害就診，比去年整個6月的517人次還多。

衛福部國民健康署近日透過新聞稿提醒，容易發生熱傷害的環境，包括高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，及密閉的車內，尤其嬰幼兒、長者、戶外工作者及患有慢性疾病者等4大族群，務必落實預防熱傷害措施。

在高溫濕熱環境下，當水分補充不足，加上人體水分流失，可能引起脫水或熱傷害，預防熱傷害措施首先是要保持涼爽，穿著以淺色、透氣材質衣服為主，嬰幼兒衣著也不建議有過多包覆，且不論在室內或室外，適時適量補充水分。

此外，室內空間應保持涼爽通風，外出時儘量避免陽光直射，並可攜帶手持式電扇、遮陽帽、抗UV衣服或外套或選用適合的防曬用品，外出時留意氣象資訊，避免在上午10時到下午2時外出。

國健署強調，活動遊玩，應多注意孩童身體狀況，若出現身體不適請立即休息，必要時須送醫診治；若真的遇到熱傷害，謹記迅速到蔭涼通風處、鬆脫衣物、灑水散熱、補充涼水、儘速送醫等5步驟急救。

高溫

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