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護理流失大醫院關床 奇美沒關床發表創新專床預約系統

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
癌症患者張太太出席發表會，感謝醫護人員用心照顧，新的化療系統加快給要速度、減少住院天數。記者周宗禎／攝影
癌症患者張太太出席發表會，感謝醫護人員用心照顧，新的化療系統加快給要速度、減少住院天數。記者周宗禎／攝影

護理人力流失持續加劇，許多醫院「有床無人」被迫減少病床，北部大型醫院平均少8%至10%病床，衝擊化療等重症患者。奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會，健保署長石崇良出席。奇美說明預約制成功，化療病人減少住院天數、整體病床負荷量也提升，護理師離職率只有不到全國平均的一半。

中華民國全國護理師公會統計今年1至5月，全台已登錄1726名護理人員離職。衛福部最新發布「未來十年護產人力供需評估研究」報告指出，明年護理人力缺口預計將達1.5萬至2.4萬人，護理人力流逝狀況預期快樂越來越嚴重，直接影響重症病患需要的病床數量也將減少。

「關床」直接衝擊化療病人定期療程，更影響治療成效也促成醫院病床降載問題惡化，威脅醫療照護品質，嚴重影響病患權益。

奇美醫院癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳表示，癌症病人常在住院抗癌治療時，因病床壅塞等不到床而心生焦慮。奇美統計，癌症待床化療病人最長曾延遲7至10天住院，更有多達150位化療病人有在家等床情況。

馮盈勳說，考量病人持續治療需求與心理壓力，奇美醫院2020年8月起建置「化療專床預約系統」，並取得新型專利， 同時8A病房設置近30床化療專區，提升病人在治療期程化療完成率。

8A病房護理長許芳華表示，「化療專床預約系統」以飯店式預約形式運作，主治醫師安排病人的下次化療治療日期時，同步床位預約，確保病人住院治療確定性。專區每月需如期化學治療病人約有450至600人次不等、病床平均佔床率達88%至90%。

許芳華說，對需定期且持續完成抗癌治療的病人，依排定日期及計畫接受治療，並在每次住院時能在熟悉團隊與環境得到妥善照護，會更感到安心，就醫滿意度更顯著提升。

原本要放棄治療的患者張女士，今天出席發表會感謝護理師、醫師治療、中醫師針灸。現在她健康大幅改善，可以去市場買菜、做菜給家人。

奇美醫院化療專區推動需護理師、醫師、癌症中心、化療藥師、住院組、輸送組、資訊室等跨團隊合作討論方案輔助決策，簡化住院流程、縮短病人首日等候化療給藥時間，從279分鐘減少至165分鐘（40.8%）。減少化療病人等待心理壓力，提升住院周轉率，縮短住院時間。

專案副院長陳绣琴指出，奇美所有化療病患都住專科病房，護理師有專業，33床專區減輕全院負擔，是少數沒關床醫院。護理師離職率全台平均超過11%、奇美只有5%。

院長林宏榮表示，奇美醫院致力為病人提供高品質醫療服務，確保人人都能得到最好照護。這項創新的預約系統讓癌症化療病人能夠更順利接受治療，能更快速、更順利戰勝疾病。奇美支持賴總統癌症死亡率減少三分之一目標。

奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
癌症患者張太太出席發表會，獻花感謝醫護人員用心照顧，新的化療系統加快給要速度、減少住院天數。院長林宏榮代表接受。記者周宗禎／攝影
癌症患者張太太出席發表會，獻花感謝醫護人員用心照顧，新的化療系統加快給要速度、減少住院天數。院長林宏榮代表接受。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會，健保署長石崇良出席見證。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會，健保署長石崇良出席見證。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影
奇美是少數沒關床醫學中心，今天舉辦「創新化療專床預約系統」成果發表會。記者周宗禎／攝影

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