環境部修正再生能源環評認定標準 113年底前上路

環境部今天預告修正太陽光電在山坡地、重要濕地，地熱在環境敏感區、一般區域，以及小水力等再生能源是否要做環評的認定標準，希望今年底前公告上路，促進再生能源發展。

環境部召開「太陽光電、地熱、小水力等再生能源環評認定標準修正草案預告」說明記者會，預告修正「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，預告期為60天，環境部環境保護司司長蔡孟裕說，希望今年底前公告施行。

太陽光電部分，增訂位在國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區的農業用地、公有造林地等環境敏感區位。

以及位在山坡地的太陽光電，裝置容量2萬瓩以上或面積15公頃以上者，應實施環評；並為避免規避環評情形，並增訂鄰近用地面積合併或累積計算的規定。經濟部能源署再生能源推廣組副組長廖士煒說，目前受理案件約20%會受此限制，需做環評。

地熱發電部分，為在部分環境敏感地區，增訂裝置或累積裝置容量1萬瓩以上、申請設置面積2公頃以上等特定條件下應實施環評規定。以及調整一般區域設置地熱發電機組，應實施環評規模為裝置容量5萬瓩以上。蔡孟裕補充，目前的案件都在鑽探測試階段。

小水力發電部分，增訂符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認者，免實施環評規定。

又為了新興能源試驗性計畫研究發展，草案對此也做了修正，例如氫能、去碳燃氫技術，增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫免實施環評規定。環境部法規科科長楊智凱說明，主管機關以經濟部能源署為主。蔡孟裕說，試驗性計畫規模相對小，商業化就要依據火力發電相關規定進入環評。

為了避免實務上因人工林與次生林難以明確劃分，衍生伐採林木擾動生態資源等疑義，草案調整以「經林業主管機關公告之永續經營人工林」為砍伐林木免環評的標的。楊智凱說，永續經營人工林須循環栽植採伐。

另外，考量屋內型變電所對週邊環境影響較小，增訂屋內型變電所邊界與國民中小學（含編定用地）、醫院邊界之直線距離50公尺以上者免環評。

並配合礦業法於民國112年6月21日修正，調整探礦、採礦應實施環評規定。同時增訂海拔高度1500公尺以上，採小規模納骨牆型式設置骨灰（骸）存放設施，經原住民族主管機關及目的事業主管機關同意者，免環評。

會中簡報說明，這次預告的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，是從84年10月18日發布，歷經14次修正，這次是第15次，共修正21條，主要針對再生能源開發行為應實施環評規定研修。