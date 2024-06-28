台灣紅通通！ 各地高溫炎熱 15縣市發燒
各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天中午12時屏東縣三地門37.6度高溫，其次是高雄市美濃37.5度、台北市科教館37.0度。
中央氣象署發布高溫資訊（橙色），今天中午前後台北市地區、高雄市地區、屏東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；桃園市地區、新竹縣地區、台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、台南市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市地區、嘉義市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號。
高溫橙色38燈號：台北市、高雄市、屏東縣。
高溫橙色36燈號：桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市。
高溫黃色燈號：新北市、嘉義市、花蓮縣、台東縣。
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