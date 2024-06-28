衛福部7月新制上路 在宅照護、通訊診察擴大上路

衛福部公布7月新制，其中多項攸關民眾權益，如修正通訊診察治療辦法、在宅急症照顧計畫、兒童發展篩檢服務，受惠人數合計高達上百萬人。

一、通訊診察治療辦法：

修正通訊診察治療辦法7月1日正式實施，新制適用擴增至10大類，，包括「慢性病照護計畫收案病人」、「疾病末期照護」、「矯正機關收容照護」、「行動不便照護」及「災害、傳染病或其他重大變故照護」也適用；預計受惠民眾達247萬人，將可進入通訊診察的時代。

二、在宅急症照護：

急診一般民眾、照護機構住民、居家醫療個案三大族群，一旦出現肺炎、尿路感染、軟組織感染三大適應症時，即可啟動在宅急症照顧，由醫護人員到宅醫療，提供失能患者住院替代醫療服務，逾5000人受惠。

三、兒童發展篩檢服務：

為及早發現遲緩兒童，衛福部國健署自7月1日起提供未滿7歲兒童6次發展篩檢，分別在6至 10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5歲至未滿7歲，由經訓練醫師運用標準化評估工具進行篩檢，預估 113 年下半年約四十萬 名兒童受惠，掌握黃金療育期。

四、社會工作人員智慧決策系統

建置社會工作人員智慧決策系統，透過資料庫串接導入大數據應用等技術，提供風險預警模型、智慧化地圖、訪案紀錄錄音轉文字檔、行動版家系圖繪製、即時發送警報等功能，有效降低訪視過程執業風險及提升行政效能；預估社安網處理高風險個案社工約5000人使用本平臺。

五、化妝品不需要查驗

廢除特定用途化粧品查驗登記制度，該等產品於供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用前完成產品登錄及建立產品資訊檔案，即可上市。

六、預立醫療諮商給付擴大

健保署針對65歲以上重大傷病患者、輕度失智住院病人、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象提供一次預立醫療諮商，預計約8.1萬人可望受惠，一次給付3000點，預計支出2.45億點。但若僅是「諮商」，最終沒有簽署「預立醫療決定」，即使符合健保給付資格，也不會給付。