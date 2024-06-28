學者指污名化 環境部：仍鼓勵種樹、沒有要二分法

成功大學研究整理出15種高排放異戊二烯的樹種，學者質疑環境部建議避免選擇這15樹種有疑義。環境部今天表示，建議多做面向考量，沒有要二分法，還是鼓勵種樹，將與林業署等研商。

根據環保署（已改制環境部）委託成功大學整理國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯（空氣污染物臭氧的前驅物，而臭氧是近年來加強整治的空污指標）的樹種，包括楓香、厚殼桂、水黃皮、銀葉樹、鴨腳木、台灣肖楠等。引發學者質疑污名化。

環境部大氣司副司長張根穆接受媒體聯訪時指出，相關研究計畫有各個領域的專家進行諮詢研商，只是就臭氧污染來源樹種提供資訊，建議在新植林多做面向考量，依法沒有強制力。

他並說，也還有45種樹木比較好、會做指引，但是沒有要二分法，樹木種植有水保、景觀、生態等考量，環境部還是鼓勵種樹；未來會邀請農業部林業及自然保育署、林業試驗所一起進行諮詢、研商。