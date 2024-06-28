敏感區、山坡地設光電須環評 環團：無法解決開發爭議

環境部今預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案。其中，為求太陽光電有效管理，確保再生能源開發與環境保護能兼籌並顧，並促進小水力發電、地熱發電等再生能源開發及鼓勵新興能源研究發展，調整再生能源開發實施環評相關規定。但地球公民基金會議題部專員梁聖岳指出，就光電部分，環評處理僅是單一個案的環境影響，處理不到整體總量管制、空間配置問題，無法期待透過環評解決光電開發爭議。

梁聖岳表示，從修正草案內容，可以看出環境部願意主動承擔，這值得肯定，但仍無法解決再生能源開發的問題，無法期待環評可以處理光電爭議。以太陽光電為例，雖然增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上應實施環評，但仍只處理單一個案部分

梁聖岳進一步說，設置光電會產生爭議，通常都發生在前端選址，個案進入環評程序，都已經是選好開發地點了，等於只是把光電爭議移到環評大會吵。他說，環評只針對某一個單一光電案場討論，沒辦法協調整體可以乘載多少光電，第一、第二案或許對環境影響還好，但第四、第五案可能影響就變大，環評處理不到整體總量管制、空間配置問題。

梁聖岳建議是必須從國土規畫下手，環境部應該先針對經濟部研擬的「能源用地白皮書-光電篇」進行政策環評。

至於小水力發電增訂只要符合「符合引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」就可免環評。梁聖岳則認為，每條河川都是變動的，基流量不同，在豐枯水期提供的生態功能也不同，生態基流量應該要透過水文資料在豐枯水期有不同的標準，也不是放回原河川就沒影響了。