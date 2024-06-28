泌尿醫分享60歲台商結紮故事 反轉竟宛如八點檔情節

診間竟也出現類似八點檔劇情？泌尿科醫師在臉書分享，一名60多歲台商和30多歲女子交往，但台商的20多歲兒子提出，父親必須去結紮，才不反對兩人交往，「兒子的想法其實就是擔心爸爸又去播種，然後生了小孩來跟他分家產」。不過最後各方意見交錯，台商最後還是沒有結紮，倒是花了不少錢，一直希望爸爸能夠結紮成功的兒子最氣，「因為他什麼都還沒有拿到，卻看到爸爸拿了一堆錢出去」。

泌尿科醫師呂謹亨常在臉書分享診間故事，他近期在粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」，分享一則台商結紮，但到最後卻沒有結成，反倒付了幾筆錢出去，故事角色包含台商、元配、兒子、女友以及台商母親等人。

呂謹亨說，通常5、60歲的男人很少來結紮，之前曾遇過一名60幾歲台商，有一個約30幾歲的女朋友，但台商跟老婆分居，他20幾歲的兒子則相當反對父親跟女友交往，但後來實在勸不動，就跟父親說，「你同意去結紮，我就同意你們交往」，兒子的想法其實就是擔心爸爸又去播種，然後生了小孩來跟他分家產，所以爸爸就同意去結紮。

呂謹亨指出，目前台灣法規規定，已婚成年人結紮須也另一半同意，但台商太太覺得，怎麼可以因為丈夫交女朋友，就簽同意書讓他結紮？「她不願意老公如此爽快，便警告老說，如果你讓小三懷孕，就是坐實你外遇，我絕對告你們」。台商太太怎麼都不肯簽同意書，雙方在2年多後離婚，台商付了一大筆錢離婚，本以為沒有元配，總算可以去做結紮手術了。

台商女友得知此事，當然不同意男友去結紮，因為她希望能夠懷孕，但台商並不打算再婚，更不想再生個小孩來養，經過諮詢法務，建議他若想結紮，可找60歲台商的父母背書。

但是台商的爸爸不在了，媽媽出家，完全不想管這些事。台商始終沒有結紮成功，女友想盡辦法要懷孕，台商只好告訴她，如果懷孕了就分手，所以後來這位30多歲女子跟台商要了一筆錢、保障自己。

台商最終保住了自己的「子孫袋」，不過和元配離婚花了一筆錢、和女友分手也花了一筆錢，「一直希望爸爸能夠結紮成功的兒子最氣，因為他什麼都還沒有拿到，卻看到爸爸拿了一堆錢出去」；呂謹亨提醒，「除了愛要及時，結紮的時間也要抓得剛剛好」。