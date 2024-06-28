避15種「空汙」樹惹議 環部：減汙錙銖必較 續關注「生物源」

環境部近日發函給相關政府單位，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，其中有15種樹種，如烏心石、肖楠和楓香等本土樹種，建議避免選擇種植，引發爭議。環境部昨晚間也緊急聲明澄清，強調並無公告禁止種植，近日也將邀集農業部林保育署、林業試驗所及學界人士討論，今天再說明日前發布的非公告，僅是研究計畫，但也提及減少汙染源已進入錙銖必較階段，除要求傳統的固定汙染源、移動汙染源減量，對於生物源可能的影響也會進行關注。

環境部說，針對各界就相關樹種所提疑慮問題，環境部再次澄清並無公告禁止種植相關樹種。樹木可以攔截懸浮微粒等空氣汙染物，的確有助於空氣品質提升。不過，根據國內外研究發現，有一些樹種可能排放異戊二烯，也是臭氧前驅物之一，對於樹種的選擇須從各種不同面向多方考量。

環境部表示，環境部透過成功大學研究團隊蒐集上百篇國內外的論文，提出研究成果，主要原因在於我國空汙減量已有相當成效，目前各項汙染物質若要再加以減少，已進入錙銖必較階段。除了要求傳統的固定汙染源及移動汙染源減量之外，對於生物源可能的影響也會進行關注，以持續提升空氣品質。

環境部大氣環境司副司長張根穆表示，日前發布的不是一個公告，只是研究計畫，成大研究團隊結核各領域成員，計畫執行當中也持續諮詢跟研商，未來將廣邀更多相關單位、專家一起參與樹種的探討。

張根穆說，過去空汙減量多關注移動源、固定源，但其實臭氧產生有一部分是來自生物源，占臭氧的20%，隨著空品目標愈來愈嚴格，減少汙染源已經來到錙銖必較階段，所以關注漸漸轉移到生物源。環境部只是提供建議，並不具法規強制力，種樹種也有其他生態、景觀考量，都應納入綜合性考量，未來也會多面向研商，把指引做得更好。

環境部已訂於近日邀集農業部林業及自然保育署、農業部林業試驗所及學界人士，共同討論適合台灣這塊土地與環境的物種，再提供兼具減碳、減汙、景觀等效益正面表列樹種供作參考，避免民眾疑慮，或植樹的困擾。