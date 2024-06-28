快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避15種「空汙」樹惹議 環部：減汙錙銖必較 續關注「生物源」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部近日公告台灣肖楠等15種樹種，會釋放異戊二烯，容易衍生臭氧，影響空品，建議不要種植。圖為奮起湖的肖楠母樹林。圖／嘉義林區管理處提供
環境部近日公告台灣肖楠等15種樹種，會釋放異戊二烯，容易衍生臭氧，影響空品，建議不要種植。圖為奮起湖的肖楠母樹林。圖／嘉義林區管理處提供

環境部近日發函給相關政府單位，指部分樹種被證實會釋放異戊二烯（Isoprene），因容易衍生臭氧致影響空氣品質，其中有15種樹種，如烏心石、肖楠和楓香等本土樹種，建議避免選擇種植，引發爭議。環境部昨晚間也緊急聲明澄清，強調並無公告禁止種植，近日也將邀集農業部林保育署、林業試驗所及學界人士討論，今天再說明日前發布的非公告，僅是研究計畫，但也提及減少汙染源已進入錙銖必較階段，除要求傳統的固定汙染源、移動汙染源減量，對於生物源可能的影響也會進行關注。

環境部說，針對各界就相關樹種所提疑慮問題，環境部再次澄清並無公告禁止種植相關樹種。樹木可以攔截懸浮微粒等空氣汙染物，的確有助於空氣品質提升。不過，根據國內外研究發現，有一些樹種可能排放異戊二烯，也是臭氧前驅物之一，對於樹種的選擇須從各種不同面向多方考量。

環境部表示，環境部透過成功大學研究團隊蒐集上百篇國內外的論文，提出研究成果，主要原因在於我國空汙減量已有相當成效，目前各項汙染物質若要再加以減少，已進入錙銖必較階段。除了要求傳統的固定汙染源及移動汙染源減量之外，對於生物源可能的影響也會進行關注，以持續提升空氣品質。

環境部大氣環境司副司長張根穆表示，日前發布的不是一個公告，只是研究計畫，成大研究團隊結核各領域成員，計畫執行當中也持續諮詢跟研商，未來將廣邀更多相關單位、專家一起參與樹種的探討。

張根穆說，過去空汙減量多關注移動源、固定源，但其實臭氧產生有一部分是來自生物源，占臭氧的20%，隨著空品目標愈來愈嚴格，減少汙染源已經來到錙銖必較階段，所以關注漸漸轉移到生物源。環境部只是提供建議，並不具法規強制力，種樹種也有其他生態、景觀考量，都應納入綜合性考量，未來也會多面向研商，把指引做得更好。

環境部已訂於近日邀集農業部林業及自然保育署、農業部林業試驗所及學界人士，共同討論適合台灣這塊土地與環境的物種，再提供兼具減碳、減汙、景觀等效益正面表列樹種供作參考，避免民眾疑慮，或植樹的困擾。

環境部 空氣品質 農業部

延伸閱讀

環境部公告15空汙樹種 中市環保局：應有實證研究再推

公告15種「空汙」樹種惹議 環境部：未禁止種植、近期將開會研議

逆轉！台電中火起火重罰500萬遭最高行撤銷 中市府：依判決重為處分

台電中火「起火空汙」罰500萬遭撤銷 最高行：中市環保局裁量怠惰

相關新聞

暑假桃機運量上看800萬人次 一降溫小物上機恐卡關

暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當，因應暑假人潮，機...

國營事業虧損兩樣情！台電員工照領4.4個月獎金 郵政工會不滿少領0.9個月

國發會近日發布國營事業去年工作考成結果，中華郵政公司首度拿到乙等，員工恐領不到4.4個月獎金。中華郵政工會不滿過去配合防...

好羨慕！長榮航空今再發2個月「員工酬勞獎金」

疫後隨著全球旅遊潮爆發，航空業快速復甦。長榮航空去年底發放6個月年終獎金，創下公司成立以來最高紀錄，今年起空地勤也平均調...

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

賴清德總統喊出二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源。外界質疑部分光電案場對環境產生衝擊，然現行卻僅規定...

獨／健保放寬幽門桿菌除菌藥物給付規定 8月上路5萬人受惠

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。健...

護理流失大醫院關床 奇美沒關床發表創新專床預約系統

護理人力流失持續加劇，許多醫院「有床無人」被迫減少病床，北部大型醫院平均少8%至10%病床，衝擊化療等重症患者。奇美是少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。