快訊

印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

影／八里資源回收車疑煞車失靈自撞電線桿 釀1497戶停電

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

博愛座爭議頻傳 衛福部預告修正名稱為「優先席」

中央社／ 台北28日電

衛福部今天預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，未來「博愛座」修正為「優先席」，適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者，擴大優先乘坐對象同時避免爭議。

近日台灣的捷運博愛座頻引發糾紛，基於美意與公民意識的博愛座，卻一再成為衝突的導火線，甚至發生老人請年輕人讓出博愛座未果而出手毆打對方事件，受社會關注。

為此，衛生福利部社會及家庭署預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，盼落實該座位設置是因應需求族群，並應優先禮讓給有需要者的精神，預告期7天。

社家署副署長張美美接受媒體電訪說明，這次修正主要針對名稱跟適用對象，將博愛座修改為優先席，老弱婦孺改成有實際需要者，擴大適用範圍。

她說，原本老弱婦孺的涵蓋範圍就很廣，身體不適也包含其中，但可能因文字順序，會讓人產生優先次序的誤解，所以把名稱改為有實際需要者，落實核心精神跟概念，應該發揮社會關懷跟同理心，讓座給有需要的人。

在名稱方面，張美美解釋，通常英文都是採Priorityseat寫法，只是翻譯上各有不同，例如日本也是使用優先席，台灣訂定博愛座已經很長一段時間，不管名稱是優先席跟博愛座，大眾運輸工具如捷運、公車是沒有對號座，民眾各種情況都有，將會同交通部宣導，提升公民素養，希望能解決爭議。

博愛座 捷運 日本

延伸閱讀

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

年輕女孩身體不適坐博愛座被伯伯用傘戳腿喝令讓座 她1招反擊網大讚

文湖線調整博愛座廣播內容 新北捷：讓位不該被侷限

台中市公車「博愛座」貼紙不分年齡座位 入小五教科書

相關新聞

暑假桃機運量上看800萬人次 一降溫小物上機恐卡關

暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當，因應暑假人潮，機...

國營事業虧損兩樣情！台電員工照領4.4個月獎金 郵政工會不滿少領0.9個月

國發會近日發布國營事業去年工作考成結果，中華郵政公司首度拿到乙等，員工恐領不到4.4個月獎金。中華郵政工會不滿過去配合防...

好羨慕！長榮航空今再發2個月「員工酬勞獎金」

疫後隨著全球旅遊潮爆發，航空業快速復甦。長榮航空去年底發放6個月年終獎金，創下公司成立以來最高紀錄，今年起空地勤也平均調...

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

賴清德總統喊出二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源。外界質疑部分光電案場對環境產生衝擊，然現行卻僅規定...

獨／健保放寬幽門桿菌除菌藥物給付規定 8月上路5萬人受惠

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。健...

護理流失大醫院關床 奇美沒關床發表創新專床預約系統

護理人力流失持續加劇，許多醫院「有床無人」被迫減少病床，北部大型醫院平均少8%至10%病床，衝擊化療等重症患者。奇美是少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。