博愛座爭議頻傳 衛福部預告修正名稱為「優先席」

衛福部今天預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，未來「博愛座」修正為「優先席」，適用對象從老弱婦孺修正為有實際需要者，擴大優先乘坐對象同時避免爭議。

近日台灣的捷運博愛座頻引發糾紛，基於美意與公民意識的博愛座，卻一再成為衝突的導火線，甚至發生老人請年輕人讓出博愛座未果而出手毆打對方事件，受社會關注。

為此，衛生福利部社會及家庭署預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，盼落實該座位設置是因應需求族群，並應優先禮讓給有需要者的精神，預告期7天。

社家署副署長張美美接受媒體電訪說明，這次修正主要針對名稱跟適用對象，將博愛座修改為優先席，老弱婦孺改成有實際需要者，擴大適用範圍。

她說，原本老弱婦孺的涵蓋範圍就很廣，身體不適也包含其中，但可能因文字順序，會讓人產生優先次序的誤解，所以把名稱改為有實際需要者，落實核心精神跟概念，應該發揮社會關懷跟同理心，讓座給有需要的人。

在名稱方面，張美美解釋，通常英文都是採Priorityseat寫法，只是翻譯上各有不同，例如日本也是使用優先席，台灣訂定博愛座已經很長一段時間，不管名稱是優先席跟博愛座，大眾運輸工具如捷運、公車是沒有對號座，民眾各種情況都有，將會同交通部宣導，提升公民素養，希望能解決爭議。