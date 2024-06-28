杜絕房東超收電費 卓榮泰：7月完成租屋定型化契約

立委關注4月調漲電價後，會出現房東超收電費問題，行政院長卓榮泰今天表示，會馬上與內政部聯繫，至於7月能否上路，他說，「我們一定在這時程完成」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。國民黨立委顏寬恒質詢時指出，台電從4月起調漲電價，很多房東也跟著調漲租金電價，前內政部長林右昌曾允諾修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，明定房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額。

顏寬恒表示，當時林右昌說5月就能上路，如今卻跳票，之前也有立委在總質詢時關注這項議題，卓榮泰曾說7月就會上路；許多租屋族、學生都很關注這議題，目前進度如何。

卓榮泰指出，林右昌所定的方向正確，前陣子內政部長劉世芳在立法院會答詢時也說會把後續完成，他會馬上跟內政部聯繫，要內政部再訂一個時間向社會公告。

顏寬恒追問，7月能不能上路。卓榮泰說，「我們一定在這時程完成」，早一天上路就是保障更多的租屋者。