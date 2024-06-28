研究：兒童網路霸凌多於疫情前 高峰落在國一前

根據世界衛生組織歐洲區最新發布研究發現，網路霸凌高峰在小學高年級到國中1年級，11至15歲族群約16%受網路霸凌，高於4年前13%，專家建議家長引導孩子設立好社群互動界線。

這項今年3月發布於「學齡兒童健康行為（HBSC）」研究，數據來自歐洲、中亞和加拿大等44個國家、27萬9000名兒童和青少年，結果顯示，15%男孩和16%女孩近幾個月曾被網路霸凌1次，網路霸凌的高峰在11歲男孩、13歲女孩；調查也指出，每8個青少年就有1人承認曾對他人網路霸凌。

宇寧身心診所院長吳佑佑近日透過新聞稿分析這項研究，過去4年網路霸凌比例增加明顯，可能與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間網路使用明顯上升有關，傳統霸凌須實體接觸，受到時間、空間限制，網路霸凌隨時可能發生，常一傳十、十傳百，捕風捉影的影響無遠弗屆。

對於新生代的網路原住民而言，網路已融入日常，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議家長積極引導孩子，身處網路時代，與其限制兒童使用網路，不如教導使用前先設立好社群互動界線，不要發布或發送任何會讓他人感到尷尬的內容，建立正面網路形象。

葉雅馨提醒，使用網路不要洩漏地址與電話等真實身分，勿在論壇或聊天室等網路公共空間發洩或抱怨，不隨意接受陌生人的追蹤請求，建議設定社群隱私和偏好隱密內容僅供信任者瀏覽，設定複雜的密碼且不在公共空間存取以確保個人資料安全也非常重要。

葉雅馨說，很少人會注意到，應定期在網路上搜尋自己，以利發現個人訊息立刻刪除，不要隨時暴露自己的行蹤，避免過度分享自身生活，情緒不穩時切勿發布或回覆任何內容，發文或互動時考慮他人感受，可避免對生活產生負面影響或遭受網路霸凌傷害。