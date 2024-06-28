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M痘6月已新增6例本土個案 皆不安全性行為染病

中央社／ 台北28日電

M痘疫情未歇，衛福部疾管署今天公布，6月新增6例M痘本土病例，均為本國籍男性，年齡介於20多歲至30多歲，皆因不安全性行為染疫，籲符合資格者儘速打好打滿M痘疫苗

衛生福利部疾病管制署今天公布，6月國內共新增6例M痘（Mpox）本土確定病例。疾管署發言人曾淑惠告訴中央社記者，這6名男性居住縣市為北部4例、中部2例，均因不安全性行為染疫，發病日介於6月1日至6月17日，由於身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報。

台灣在自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年6月26日累計確診375例病例，包括353例本土及22例境外移入，其中今年新增16例，其中13例本土、3例境外。

曾淑慧指出，6月新增6例本土個案，相較4、5月各新增2例，顯示疫情有升溫趨勢，且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，代表社區M痘傳播風險仍在。

疾管署說明，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘給他人，接種疫苗為目前最有效的預防方式，「未接種疫苗者」感染M痘的機率約為「接種1劑疫苗者」的2倍，更是「完整接種2劑疫苗者」的5倍。

疾管署呼籲，接種2劑疫苗不僅保護力可達9成，且即使發病，症狀也較未接種疫苗者輕微或病灶處較少、康復速度亦較迅速，可有效降低併發重症風險，符合接種條件民眾儘速完成第2劑疫苗接種，以達到9成保護力。

據疾管署統計，截至6月25日已有7萬9610人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬1935人，仍有約2萬7675人僅接種第1劑疫苗。曾淑慧說，目前全國共203家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署官網查詢，並可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。

疫情 疫苗 疾管署

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