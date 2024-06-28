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台灣恐長達210天夏季？ 氣象署「降溫告急」影片首曝光

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部中央氣象署今發表「降溫告急」氣候變遷通識影片，全片長達70分鐘，希望提升大眾對氣候變遷的關注。圖／中央氣象署提供
交通部中央氣象署今發表「降溫告急」氣候變遷通識影片，全片長達70分鐘，希望提升大眾對氣候變遷的關注。圖／中央氣象署提供

因應氣候變遷、近年極端氣候愈趨明顯，交通部中央氣象署今發表「降溫告急」氣候變遷通識影片，全片長達70分鐘，希望提升大眾對氣候變遷的關注，影片中不僅提到，隨著全球暖化加劇，未來台灣恐有長達210天夏季，甚至高溫天氣恐逐漸不利於荔枝等水果在台生長，明起連3天將於氣象署署慶首映。

氣象署表示，全球暖化所帶來的氣候危機是這世代最嚴峻的挑戰之一，過去10餘年來，我國推動一系列的政策以因應氣候變遷的挑戰，並於去年通過氣候變遷因應法，訂定2050年淨零目標，制訂氣候變遷調適專章，明訂必須建構調適能力以增進國家氣候韌性的必要性。

氣象署指出，「降溫告急」影片以仿紀錄片的拍攝手法，運用逗趣劇情訪問鄭明典、彭啟明、簡又新、許晃雄、林子倫、李鴻源、林子平及張寒瑋等氣候變遷專家，帶出現今國際及台灣所面臨的氣候變遷威脅，以及如何運用減緩和調適的策略，來面對全球暖化的衝擊。

「降溫告急」影片中提到，隨著全球暖化加劇，未來台灣恐有長達210天夏季，甚至高溫天氣恐逐漸不利於荔枝等水果在台生長。今將於氣象署官方YouTube釋出15分鐘精華片段，6月29日至7月1日也將於氣象署國際會議廳首映完整版，後續將參加桃園電影節，預計今年第3季將完整影片上架至YouTube頻道。

氣象署表示，該片劇組成員堅持綠色拍片，拍攝期間除劇本和通告單全部電子化外，不使用一次性道具跟服裝，每位演員及工作人員也自備環保餐具，盡量搭乘大眾交通運輸工具減少碳足跡，也鼓勵大家在日常生活及工作上展開更多積極的改變與作為。

氣象署指出，6月29日至7月1日將舉辦成立83周年的「署慶開放參觀活動」，為呼應聯合國永續目標14「保育海洋與海洋資源」，規畫「與海同行」主題特展，邀請民眾體驗各樣氣象活動。

影片 氣候變遷 氣象署

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