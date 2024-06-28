光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

賴清德總統喊出二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源。外界質疑部分光電案場對環境產生衝擊，然現行卻僅規定位於重要濕地的光電系統必須進入環評，引發爭議。環境部今預告修正法規，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上應實施環評。法規預告期60天，預計年底上路。

環境部今預告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」部分條文修正草案，其中最受關注的是太陽光電實施環評範圍。環境部環境保護司司長蔡孟裕說，修正草案自年初研議至今，這次主要檢討著重再生能源。

太陽光電部分，蔡孟裕說，增訂太陽光電位於國家公園、野生動物保護區、自然保護區、特定農業區之農業用地、公有造林地等環境敏感區位，及在山坡地設置裝置容量2萬瓩以上，或面積15公頃以上者應實施環評，並為了利用分割土地規避環評，增訂鄰近用地面積合併或累積計算。

他解釋，日本規定40MW以上光電須環評，換算面積約40公頃，考量我國土地面積只有日本的十分之一，因此把規範縮小至面積15公頃，但為了避免分割土地規避，特地再加上累計計算規定。

經濟部再生能源發展署再生能源推廣組組長廖士煒表示，現已鼓勵開發單位盡量避開環境敏感區域，但若按新規定，目前受理案件中有兩成須進入環評，新規上路前，將會同環境部等相關單位研商，先做把關。

相對於光電環評加嚴，地熱發電環評標準則放寬。蔡孟裕指出，這次增訂地熱發電若位於部分環境敏感區位，設置裝置容量1萬瓩以上、或面積2公頃以上應實施環評規定；另調整位於一般區域應實施環評規模至裝置容量5萬瓩以上。他說，地熱發電真正影響的是抽水問題，地面建築開發面積相對小，對地表影響相對小，因此放寬開發面積小於2公頃不用環評，希望鼓勵盡量減少地面建築或開發面積。

小水力發電部分，則增訂須符合「引水點下游水量每秒2立方公尺以上」、「發電後尾水放回原地面水體」，並經目的事業主管機關審核確認者，可免實施環評。

此外，為鼓勵氫能、去碳燃氫技術等新興能源試驗性計畫研究發展，增訂經目的事業主管機關核准的試驗性計畫可免環評。蔡孟裕說，考量這些新興能源都只是前期試驗性計畫，規模相對小，環境部會視新興能源後續發展，隨時滾動修正法規命令。

除此，認定標準修正重點還包括，配合去年礦業法修正，調整探礦、採礦應實施環評規定；砍伐林木免實施環評標的以「經林業主管機關公告之永續經營人工林」取代「平地之人工造林」；增訂屋內型變電所邊界與國民中小學（含編定用地）、醫院邊界之直線距離50公尺以上者，免實施環評，以及增訂海拔高度1500公尺以上，採小規模納骨牆型式設置骨灰（骸）存放設施，經原住民族主管機關及目的事業主管機關同意者免實施環評規定。