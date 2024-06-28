振興宜花東旅遊 7/1起4項補助獎勵盼吸引旅客

統整交通部7月交通新制，其中有4項是振興宜蘭、花蓮及台東旅遊的補助獎勵，希望吸引更多國內外旅客到東部旅遊。

交通部說，台鐵版的Taiwan PASS將於7月1日至9月30日實施，主要是因應4月3日花蓮強震後的振興觀光產業計畫，可享2人同行1人免費，限量發行3500套，並限台鐵劃座須包含宜蘭、花蓮或台東間，內容包含「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，引導旅客以高CP值方式前往東部地區，進而提振宜蘭、花蓮、台東等地經濟外，同時可順遊北中南各地，預期將可帶動跨區多天期的旅遊效益。

交通部為獎勵旅行業推廣花東團體旅遊，住宿當地合法旅宿的旅遊團，每團最高獎助新台幣1萬5000元，每家旅行業以申請2團為限，花蓮已自6月1日起實施，台東從7月1日開始，獎助期都是到9月30日。

交通部同時也將提高花東地區境外包機獎助額度，7月1日至12月31日入境的包機，日本地區每架次從新台幣38.5萬元提高至42萬元；韓國及東南亞（除菲律賓外）地區每架次新台幣從33.5萬元高至36萬元；港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每架次新台幣28.5萬元提高至30.5萬元。

另外，7月1日起至12月31日，觀光署台灣好行景點接駁公車服務及台灣觀巴旅遊套裝行程票價優惠擴及宜蘭地區，主要考量與花蓮相鄰的宜蘭地區觀光仍受花蓮地震影響，特別將花蓮震災觀光振興方案的優惠措施擴及宜蘭地區4條台灣好行路線使用電子票證（含行動支付），享客運票價免費及12條台灣觀巴套裝旅遊行程路線票價2折，盼提早促進觀光復甦。

其他7月1日起實施的交通新制，還包括：台鐵EMU3000型自強號開放騰雲座艙包租車服務，供商務會議、團康聯誼及小型團體旅遊使用。

還有2項與氣象有關的新制，中央氣象署7月1日起，在原「120小時颱風暴風侵襲機率分布圖」上，新增「颱風暴風可能到達時間」及「颱風暴風可能最早到達時間」資訊，以提供風險耐受度較低及整備作業時間較長的族群做早期應變參考。

另外，氣象署為提升颱風風災預警能力，7月1日起，將在颱風警報期間辦理縣市首長視訊連線會議時，試辦新增沿海地區風力預報，強化精緻化颱風風力，讓地方政府更了解縣市都會區及沿海鄉鎮的風力影響評估，強化共同生活圈之風雨影響溝通。