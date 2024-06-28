暑假桃機運量上看800萬人次 一降溫小物上機恐卡關

暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當，因應暑假人潮，機場公司提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前務必確認護照效期及航班資訊。此外，由於天氣炎熱，幾乎人手一支的攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池），禁止託運跟手提攜帶上機，提醒民眾留意。

桃機公司指出，6月8日起大學生陸續放假，光端午連續假期6月7日至6月11日，總運量達63.6萬人次，與去年同期相比成長約12.32%，單日平均約12.7萬人次，最高峰落在6月10日，單日旅運量為12.9萬人次。隨著旅遊潮到來，預估今年暑假總運量上看800萬人次，日平均為12.9萬人次，超越端午連假日均量，達疫情前年同期（852萬人次）94%。

桃機公司提醒，旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上、提早3小時到機場，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為「TPE」。

桃機公司也說，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池）禁止託運跟手提攜帶上機。為加速通關減少複檢，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類（如剪刀、美工刀及瑞士刀等）、高壓噴罐類（如防狼噴霧等）等僅限託運。