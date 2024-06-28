快訊

日圓狂貶究竟觸底了沒？ 匯率想回升恐得美國說了算

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

暑假桃機運量上看800萬人次 一降溫小物上機恐卡關

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當。圖／桃機公司提供
暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當。圖／桃機公司提供

暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當，因應暑假人潮，機場公司提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前務必確認護照效期及航班資訊。此外，由於天氣炎熱，幾乎人手一支的攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池），禁止託運跟手提攜帶上機，提醒民眾留意。

桃機公司指出，6月8日起大學生陸續放假，光端午連續假期6月7日至6月11日，總運量達63.6萬人次，與去年同期相比成長約12.32%，單日平均約12.7萬人次，最高峰落在6月10日，單日旅運量為12.9萬人次。隨著旅遊潮到來，預估今年暑假總運量上看800萬人次，日平均為12.9萬人次，超越端午連假日均量，達疫情前年同期（852萬人次）94%。

桃機公司提醒，旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上、提早3小時到機場，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為「TPE」。

桃機公司也說，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池）禁止託運跟手提攜帶上機。為加速通關減少複檢，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類（如剪刀、美工刀及瑞士刀等）、高壓噴罐類（如防狼噴霧等）等僅限託運。

桃機公司表示，新世代自動查驗通關系統（e-Gate）已上路，不僅國人使用方便快速，年滿14歲持晶片護照，且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請也可直接使用，短短10秒鐘即能完成通關。

桃園機場公司提醒，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池）禁止託運跟手提攜帶上機。圖／桃機公司提供
桃園機場公司提醒，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇（含有鉛酸電池）禁止託運跟手提攜帶上機。圖／桃機公司提供

桃園機場 桃機 護照

延伸閱讀

暑假弱勢孩子午餐不中斷 嘉市幸福飽餐券再+1兌換餐點更多元

暑假出國旺季不卡關 含鉛酸電池手持電扇禁上機！

不出門就能隨時暢遊書海 屏東總圖雲端嗨閱暑假送好禮

暑假好去處！全台第二座充氣式彈跳床在桃園 明起大人小孩免費玩

相關新聞

暑假桃機運量上看800萬人次 一降溫小物上機恐卡關

暑假是旅遊旺季，桃園機場公司今表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前2019年同期運量相當，因應暑假人潮，機...

國營事業虧損兩樣情！台電員工照領4.4個月獎金 郵政工會不滿少領0.9個月

國發會近日發布國營事業去年工作考成結果，中華郵政公司首度拿到乙等，員工恐領不到4.4個月獎金。中華郵政工會不滿過去配合防...

好羨慕！長榮航空今再發2個月「員工酬勞獎金」

疫後隨著全球旅遊潮爆發，航空業快速復甦。長榮航空去年底發放6個月年終獎金，創下公司成立以來最高紀錄，今年起空地勤也平均調...

光電管制加嚴 15公頃山坡地、特定農業區農業用地須環評

賴清德總統喊出二次能源轉型，加速地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源。外界質疑部分光電案場對環境產生衝擊，然現行卻僅規定...

獨／健保放寬幽門桿菌除菌藥物給付規定 8月上路5萬人受惠

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。健...

OL久坐背痛致「下交叉症候群」 治療師教3招舒緩肌群

高雄市30歲的上班族李小姐因長期久坐，因腰痠、下背痛就醫，診斷為「下交叉症候群」。物理治療師提醒，長期久坐、久站，姿勢不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。