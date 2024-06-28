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獨／健保放寬幽門桿菌除菌藥物給付規定 8月上路5萬人受惠

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北即時報導
近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。本報資料照片
近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。本報資料照片

近9成胃癌是幽門桿菌所致，過去民眾必須經胃鏡檢查才能獲得除菌藥物健保給付，健保給藥給付條件將放寬，預估新增5萬人受惠。健保署長石崇良表示，呼氣碳13、糞便抗原檢查發現幽門桿菌抗原陽性後，也可以獲得健保療程給付，整體花費約3600萬元，預計8月上路，約可新增5萬人受惠。

由於幽門桿菌是胃癌的高風因子，原先健保給付必須先經胃鏡檢查或是上消化道X光檢查確認為消化性潰瘍者才可獲得健保給付。健保署上周在共擬會議通過，放寬為「經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查或上消化道內視鏡切片檢查確認為幽門螺旋桿菌感染者」。

石崇良表示，受惠人數預估有5萬人，一線組合藥費、二線組合藥費約670元至720元，整體財務衝擊約3600至3700萬元，共擬會議已經通過給付，預計8月上路。

根據國健署癌症登記報告，全台每年新增胃癌個案數約4千人。台灣消化系醫學會名譽理事長、台大醫院院長吳明賢表示，學會在馬祖、彰化、原鄉等地，推動社區大規模篩檢、除菌，尤其在曾是全台胃癌發生率最高縣市的馬祖，經證實除菌後胃癌患者大幅減少。

吳明賢說，過去許多民眾在健康檢查時發現幽門螺旋桿菌，此類「機會性篩檢」民眾，過去必須再做一次胃鏡才能獲得除菌藥物給付，否則必須自費用藥，這並不合理；第三、第四期胃癌治療動輒花費百萬，幽門螺旋桿菌除菌可減少胃潰瘍、胃癌發生，放寬除菌藥物給付規則，除對國民有助益，也能為政府省下醫療費用。

健保署 胃癌 馬祖

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