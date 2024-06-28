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併排臨停等8項交通輕微違規 6/30起不開放檢舉

中央社／ 台北28日電

立法院5月三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」，其中併排臨時停車等8項罰鍰在新台幣1200元以下交通輕微違規，將不開放民眾檢舉，日前行政院已公告6月30日上路。

去年6月上路的交通新制，因記點加嚴及增加13項交通違規開放民眾檢舉，引起計程車等職業駕駛反彈。行政院會3月7日通過交通部提出的「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」，併排臨停等10項最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，不開放民眾檢舉，立法院4月底初審及5月通過的版本，則是8項輕微違規不開放檢舉。

交通部說明，這8項不開放民眾檢舉的交通微罪，違規停車部分，包括：併排臨時停車；在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道臨時停車，機車於人行道行人穿越道臨時停車；在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、騎樓、快車道、交岔路口停車，機車於人行道、行人穿越道停車；在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車。

另外，騎機車手持行動電話通話；汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；倒車未顯示燈光或不注意行人及大型車倒車無人在後指引，也不開放檢舉。

即將上路的交通新制，仍有5項交通微罪仍開放民眾檢舉，包括：機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；於身心障礙專用停車位違規停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道臨時停車；不依順行方向臨時停車；四輪以上汽車於騎樓外之人行道、行人穿越道停車。

交通部說，交通新制是以工程改善手段先替代監理執法手段，相關修法屬在人行環境及停車問題改善優化前的權宜措施，雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，也不會有處罰漏洞；各類駕駛人如有違反道路交通管理規定的違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、記點、吊扣或吊銷駕駛執照等處罰。

交通部 人行道 行人

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