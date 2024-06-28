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好羨慕！長榮航空今再發2個月「員工酬勞獎金」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空今發放員工酬勞獎金。本報資料照片
長榮航空今發放員工酬勞獎金。本報資料照片

疫後隨著全球旅遊潮爆發，航空業快速復甦。長榮航空去年底發放6個月年終獎金，創下公司成立以來最高紀錄，今年起空地勤也平均調整薪資5000元。長榮航空今額外再發放員工酬勞獎金，以去年員工未調薪的薪資發放2個月獎金，今天入帳。

受惠疫後旅遊潮復甦，長榮航空去年營收1878.13億元，較前年增加48%，每股盈餘4.01元，其中，客運營收1358億元，較前年增加1039億元，年增326%，獲利成長可觀。

長榮航空去年底即表示，2023年受惠於全球航空業復甦，基於一貫照顧員工的理念，與員工分享經營的成果，平均發放6個月年終獎金，此外，各公司依年度結算盈餘狀況，於2024年中額外發放員工酬勞獎金。

長榮航空今表示，2023年長榮航空全體同仁同心協力締造獲利的佳績，除了去年底發放年終獎金外，並依相關法規及公司章程於今天發放員工酬勞與員工分享公司的營運成果。

據了解，此次發放的員工酬勞獎金，依去年員工尚未調薪的薪資平均發放2個月，部分員工則約領1.88個月。

地勤 薪資 長榮

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