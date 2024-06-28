國營事業虧損兩樣情！台電員工照領4.4個月獎金 郵政工會不滿少領0.9個月

國發會近日發布國營事業去年工作考成結果，中華郵政公司首度拿到乙等，員工恐領不到4.4個月獎金，但連年虧損的中油和台電卻仍拿到甲等，引發郵政員工不平衡。中華郵政工會不滿過去配合防疫、社會公益等工作，卻百年來首度拿到乙等，若申覆不成功，將於8月17日發動郵局窗口拒絕加班，未來每個周六也都將拒絕加班，並上街抗議。

中華郵政去年郵務、儲匯、壽險等三大業務虧損16.5億元，為首度虧損，但仍依既定目標達成盈餘繳庫83.48億元，此次卻首度拿到國營事業考成乙等，與台鐵公司同樣僅拿79分；依規定，若考成為乙等，考核獎金將減少0.5個月，績效獎金則減少0.4個月，2.6萬名員工恐少領0.9個月獎金。

事實上，此次不僅連年虧損的中油和台電拿到考成甲等，可照領4.4個月獎金；台鐵公司雖同樣拿到乙等，但因今年才公司化，不影響員工獎金。台灣港務公司、桃園國際機場公司則均拿到甲等。

中華郵政工會理事長林榮州表示，郵政公司疫情期間擔負國家防疫責任，協助三倍券、五倍券、口罩及酒精等發放，並長期關懷偏鄉、郵資凍漲等，成本高不能都怪給郵局。若申覆不成功，預計7月中召開臨時理監事會議，討論不加班行動，目前暫定為8月17日，也可能研議為平日發動。

林榮州指出，郵政公司善盡社會責任，周六也提供郵局窗口服務，這些都是人事成本，若申覆不成功，也將研議未來周六都不加班，並走上街頭抗議，希望給員工公平合理的結果。他也說，申覆結果預計7月中前就會出爐，即便8月17日發動不加班行動時，結果已經底定，仍希望表達不滿。

對此，中華郵政公司表示，目前已提出申覆，待結果出爐。