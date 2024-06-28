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暑假出國旺季不卡關 含鉛酸電池手持電扇禁上機！

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園機場即時報導
暑假是旅遊旺季，桃園機場公司預估暑期總運量上看800萬人次。圖／機場公司提供
暑假是旅遊旺季，桃園機場公司預估暑期總運量上看800萬人次。圖／機場公司提供

暑假是旅遊旺季，部分學生們提早放假，6月29日起正式進入暑假假期，桃園機場公司表示，7月至8月總運量上看800萬人次，已與疫情前同期運量相當。因應暑假人潮，機場公司提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前務必確認護照效期及航班資訊，避免影響行程，由於天氣炎熱，幾乎人手一支的攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)是禁止託運跟手提攜帶上機。

機場公司指出6月8日起大學生陸續放假，光端午連續假期6月7日至6月11日，總運量達63.6萬人次，與去年同期相比成長約12.32%，單日平均約12.7萬人次，最高峰落在6月10日，單日旅運量為12.9萬人次。隨著旅遊潮到來，預估今年暑假（7月、8月)總運量上看800萬人次，日平均為12.9萬人次，超越端午連假日均量，與疫情前同期旅運量852萬人次，約恢復至94%。

機場公司表示為迎接暑假出國旅遊潮，提早佈署並召開疏運整備會議。因應旅行可能遇到各種狀況，如護照逾期、跑錯機場等，機場公司提醒旅客務必檢查護照效期是否為6個月以上；提早3小時到機場，出發前確認航班資訊，認明桃園國際機場代碼縮寫為「TPE」。

機場公司提醒，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。為加速通關減少複檢，行動電源需隨身禁止託運、打火機限隨身攜帶一個，刀剪工具類（例如：剪刀、美工刀及瑞士刀等）、高壓噴罐類（例如：防狼噴霧等）等僅限託運。

移民署的新世代自動查驗通關系統（e-Gate）已上路，不僅國人使用方便快速，年滿14歲，持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請可直接使用，短短10秒鐘即能完成通關，歡迎民眾多加利用。

機場公司指出疏運期間進出機場車輛數多，歡迎民眾多加利用客運、機場捷運等大眾運輸工具，亦可先下載桃園機場官方APP，或透過桃園機場官網，即時掌握交通及停車場剩餘車位動態、桃園機場LINE亦提供機器人智能導引，歡迎旅客多加利用，祝大家有愉快的假期。

暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。圖／機場公司提供
暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。圖／機場公司提供
年滿14歲，持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請可直接使用新世代自動查驗通關系統（e-Gate）。圖／機場公司提供
年滿14歲，持晶片護照且在入境時已錄存生物特徵的外國人及陸港澳人士，出境無須申請可直接使用新世代自動查驗通關系統（e-Gate）。圖／機場公司提供

加利 桃園機場 護照

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