未來1周高溫炎熱 「大團水氣」北上 中南部明午後雷陣雨加劇
未來1周天氣都是上午高溫炎熱、下午大雨的情況，中央氣象署預報員官欣平表示，各地高溫近中午可以來到34度以上，會出現36度甚至更高的溫度，下午時會有熱對流發展。由於南海水氣增，明天午後降雨尤其明顯，中南部晴偶有驟雨。周日、下周一東南部注意焚風發生。
官欣平表示，目前台灣上空雲量非常少，主要是因為近期太平洋高壓相對比較強一些，白天晴朗炎熱。注意南海有一團熱帶雲簇，這團雲簇之前從菲律賓過來，逐漸發展，未來發展有限，「可以當成大團的水氣分布」，預期未來朝著比較偏北、向大陸方向前進。
官欣平說，由於它逐漸北上，從今晚到明天開始中南部水氣增多，加上高壓有些減弱的情況，環境吹的是比較偏向西南風的風向，所以明天、周日中南部會是晴天，但是偶有一陣陣驟雨，特別是在沿海地區，明天午後雷陣雨的發展會更加劇烈、有感。周末要注意天氣比較不穩定。下周開始高壓逐漸增強、環境偏南風，天氣又轉成比較緩和一些，以午後熱對流為主。
今天的天氣部分，留意高溫的分布情況。官欣平表示，今天高溫資訊幾乎西半部涵蓋在內，大多偏向中南部地區，愈靠近內陸、山區比較容易有36度以上顯著高溫。
今天白天降雨偏向中部以北、宜蘭、花蓮，有局部大雨可能會發生，未來幾天都是差不多。官欣平表示，今晚東南部、恆春半島有雷雨情況。今晚11時到明天中南部降雨會慢慢出現，將有一陣陣驟雨，天氣比較不穩定。
官欣平表示，今天環境偏東南風，各地午後雷陣雨，東南部可能有零星陣雨或雷雨。明天到下周一因南海水氣增多，加上西南風，中南部的天氣變化感受會比較明顯，尤其是周末兩天，其他地區以午後雷陣雨為主。周日、下周一東南部會有焚風現象發生，「熱，還會更熱」。
周五到下周一因高壓東退、水氣逐漸增多，官欣平表示，所以中午過後中部以北、宜花地區、各地山區的降雨普遍可以來到大雨等級，周末兩天水氣比較多的情況，南台灣會有較大雨勢發生。下周二至周四高壓逐漸增強，風向從西南風逐漸轉為偏南風、甚至東南風，中南部降雨又會轉為主要是午後雷陣雨，各地仍以炎熱、午後雷陣雨的情況為主。
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