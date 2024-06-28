M痘疫情也升溫 疾管署提醒：激增6例本土社區仍有風險

M痘（猴痘、Mpox）疫情升溫，疾管署發言人曾淑慧表示，6月已經新增6例M痘本土病例，皆為本國籍男性，比起4、5月疫情有升溫趨勢；暑假將近，提醒民眾如前往國內外之風險場域，應落實自我防護。

6月新增6例M痘本土確定病例，皆為本國籍男性，居住縣市為北部4例、中部2例，年齡介於20多歲至30多歲，發病日介於6月1日至6月17日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報。

我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年6月26日累計確診375例病例，分別有353例本土及22例境外移入。今年新增16例（13例本土及3例境外）。曾淑慧說，6月新增6例本土個案，相較4、5月各新增2例，疫情有升溫趨勢，且今年北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區M痘傳播風險仍在。

依WHO及各國監測資料，今年全球疫情仍持續，每月平均新增近8百例病例，其中美洲區佔約47.5%最多，歐洲、非洲及西太平洋區佔17.7至13.9%、東南亞區則佔約3.6%；鄰近國家/地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情持續，其中澳洲5至6月病例數快速增加，韓國、新加坡及印尼等國有零星病例，另近期南非疫情明顯增加，檢出型別與全球多數地區流行型別相同，均屬IIb型，惟致死率高，可能與缺乏藥物與疫苗有關。

疾管署呼籲，M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。而國際上M痘疫情持續，國際旅遊頻繁，暑假假期、七夕情人節將至，社交活動頻率大增，提醒民眾注意個人防護，除避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，另呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者(例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等)；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應儘速完成2劑疫苗接種。該署也提醒，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

疾管署統計，截至6月25日已有79610人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為51935人，仍有約27675人僅接種第一劑疫苗。目前全國共203家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所項下查詢，部分院所亦有提供社區外展服務及夜間、假日門診服務，可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。