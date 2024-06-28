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環境部公告15空汙樹種 中市環保局：應有實證研究再推

聯合報／ 記者鄭惠仁洪敬浤／連線即時報導
都會區綠樹、植栽難得，環境部公告避種15樹種恐致空汙，中市環保局長陳宏益說，應有實證研究與學術界共識再推動。圖／中市府提供
都會區綠樹、植栽難得，環境部公告避種15樹種恐致空汙，中市環保局長陳宏益說，應有實證研究與學術界共識再推動。圖／中市府提供

環境部近日公告15種樹種恐衍生臭氧，除常見的楓香、烏心石、水黃皮等，還有林業署獎勵造林樹種台灣肖楠。台南市環保局去年率先公告，空品區不補助種植高臭氧潛勢樹種。不過，台中市環保局表示，地球暖化導致臭氧問題加劇，種樹是普世公認對抗溫室氣體的最佳方法，相關建議應有實證研究，並取得學術界共識。

台南市環保局從去年起公告9種樹種，在空氣品質淨化區內，不補助種植具有相對較高排放異戊二烯的植物，包含垂榕、印度橡膠樹、麵包樹、楓香、水黃皮、印度黃檀、白千層、蓮霧、芒果等。

台南市環保局表示，去年公告不補助這9類樹種，因為環境部對此議題召開多次研討會，根據研討會內容與中外學者文獻研究，率先對外公告，希望未來公園綠地、行道樹，少種這些高臭氧潛勢樹種。

台中市環保局長陳宏益說，臭氧生成原因複雜，主要是工廠、汽機車排放的廢氣，具有揮發性有機物、氮氧化物等前驅物質，在太陽光照射下光反應產生，地球暖化氣溫上升，臭氧問題就會越嚴重，種樹是普遍公認對抗溫室氣體、讓地球降溫的方法，也可減少臭氧生成速度。

他認為，環境部公告易衍生臭氧的樹種，應有更多實證研究，而且要取得學術界共識；例如樹種的降溫效果、揮發性有機物導致臭氧生成的數量等，都需要進一步研究。

陳宏益說，要減少臭氧生成，應該加強管控移動汙染源，因為汽機車燃燒石油釋放的物質，包含氮氧化物、未燃燒完全的有機性揮發物，這都是臭氧生成的前驅物質，推動大眾運輸系統，才是減少臭氧與空汙的關鍵。

台中市建設局表示，中市行道樹最多為樟樹、小葉欖仁、台灣欒樹、黑板樹等，共計6萬2860棵，楓香、烏心石、水黃皮、台灣肖楠等共計1萬9122棵；新植樹木以耐空汙、樹形優良為主，例如杜英、台灣欒樹、大花紫薇等，沿海地區種植白水木、黃槿、欖仁等耐鹽抗風樹種。

台中市 台南 環保局長

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