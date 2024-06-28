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高溫悶熱午後雨 賈新興估有利颱風生成環境8月建立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市為黃色燈號。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，台灣持續高溫悶熱，中國及日韓梅雨鋒面影響。

近期降雨趨勢，賈新興表示，明天至周日的每天清晨，台南以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周一午後，南投彰化以北、南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。下周二至下周三，午後西半部有局部短暫陣雨， 宜花亦有零星短暫雨。下周四至7月7日午後，桃園以南山區有零星短暫雨。

他說，下周三前長江中下游強降雨持續，之後中國西北至華北梅雨影響，日韓未來10天降雨多。

短期氣候趨勢預測，賈新興表示，7月上旬之前降雨偏少，7月中旬起，南方水氣有增多的趨勢，並持續至8月上旬。有利颱風生成環境， 預估於8月6日左右建立。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 高溫

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