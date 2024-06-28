快訊

美國總統大選辯論中！經典舌戰回顧

美國總統大選辯論9時登場！拜登川普相隔4年再度交鋒 直播看這邊

反制陸「懲獨」 我旅遊警示改橙燈 陸委會：非必要避遊陸港澳

南部恐逾37度 中部以北、東部防午後大雨

中央社／ 台北28日電

中央氣象署預報，今天全台天氣炎熱，13縣市高溫上看攝氏36度，南部局部地區可能達37度以上，午後中部以北、東部及各地山區要留意局部大雨。

氣象署預測，各地高溫約32至36度，西半部易出現局部36度以上高溫，南部局部地區可能有37度以上的機率。

氣象署上午發布13縣市高溫燈號資訊，台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、嘉義市為黃色燈號，氣溫也有機會達36度。

氣象署說，今天各地大多為多雲到晴，太平洋高壓稍減弱，午後雷陣雨範圍將擴大，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後降雨機率較高，並有局部大雨的機率，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。

氣象署 高溫

延伸閱讀

雨區再擴大！8縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

影／南投仁愛鄉昨午後下冰雹 農業處長：農損達150公頃

未來1周高溫炎熱+午後雷陣雨 注意冰雹、雷擊劇烈天氣

仁義潭地標遭雷擊打落一角 嘉義閃電密度高、炎夏小心雷擊

相關新聞

環境部公告15空汙樹種 中市環保局：應有實證研究再推

環境部近日公告15種樹種恐衍生臭氧，除常見的楓香、烏心石、水黃皮等，還有林業署獎勵造林樹種台灣肖楠。台南市環保局去年率先...

恐飆38度高溫防熱傷害 吳德榮：午後雷雨影響範圍擴大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高...

搭乘電扶梯別輕忽大意！日媒曝潛藏危機 「曾發生死亡意外」

許多公共場所都有設置手扶梯，方便人群快速移動。不過在使用電扶梯時，也需要隨時留意情況，否則一個不小心，容易產生意外，甚至可能殃及人身性命。

高溫悶熱午後雨 賈新興估有利颱風生成環境8月建立

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高...

耳朵「發霉」後唧唧聲不停 中醫治「邪氣」一周耳鳴降七成

台南李姓男子耳朵意外「發霉」，耳鼻喉科治療痊癒，卻開始日夜不斷聽到「唧唧唧」的聲音、長期「魔音傳腦」讓他抓狂，不過檢查耳...

學習變老／不只理財！快樂的老人都有提前做3準備 專家：愈早開始愈好

變老也是需要學習的。如今台灣社會進入前所未有的高齡化，對每個人來說，變老都沒有前例可循，新一代的老人也有自己心中理想的老後樣貌。人生四十載投入高齡照顧的蔡芳文根據多年觀察，發現老後樣貌分為4種，而如果想要達到享受生命的狀態，就必須趁早做好3項準備。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。