南部恐逾37度 中部以北、東部防午後大雨

變老也是需要學習的。如今台灣社會進入前所未有的高齡化，對每個人來說，變老都沒有前例可循，新一代的老人也有自己心中理想的老後樣貌。人生四十載投入高齡照顧的蔡芳文根據多年觀察，發現老後樣貌分為4種，而如果想要達到享受生命的狀態，就必須趁早做好3項準備。...

2024-06-28 07:30