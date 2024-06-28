南部恐逾37度 中部以北、東部防午後大雨
中央氣象署預報，今天全台天氣炎熱，13縣市高溫上看攝氏36度，南部局部地區可能達37度以上，午後中部以北、東部及各地山區要留意局部大雨。
氣象署預測，各地高溫約32至36度，西半部易出現局部36度以上高溫，南部局部地區可能有37度以上的機率。
氣象署上午發布13縣市高溫燈號資訊，台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新北市、嘉義市為黃色燈號，氣溫也有機會達36度。
氣象署說，今天各地大多為多雲到晴，太平洋高壓稍減弱，午後雷陣雨範圍將擴大，中部以北、東北部、東部地區及其他山區午後降雨機率較高，並有局部大雨的機率，應注意短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣。
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