耳朵「發霉」後唧唧聲不停 中醫治「邪氣」一周耳鳴降七成

台南李姓男子耳朵意外「發霉」，耳鼻喉科治療痊癒，卻開始日夜不斷聽到「唧唧唧」的聲音、長期「魔音傳腦」讓他抓狂，不過檢查耳朵完全沒有問題，無奈只好求助中醫。台南市立醫院中醫部醫師趙念廷表示，中醫將真菌感染視為「邪氣」，以小柴胡湯加減方等中藥治療一周，目前耳鳴已改善七成。

57歲李先生有用手挖耳朵的習慣，突然發現右耳好像濕濕癢癢的，甚至挖到一些分泌物，且感覺悶悶脹脹的，前往耳鼻喉科檢查，發現耳朵竟然「發霉」。也就是外耳道被耳黴菌感染。

藥物治療後分泌物沒了、卻發現右耳開始聽到「唧唧唧」的耳鳴聲，有時甚至覺得聲音像從腦中傳出來一樣。然而耳鼻喉科再次檢查確認黴菌感染已經消失痊癒，耳道看起來很乾淨，也沒有發現其他異常。

無奈之下李先生想說請中醫看看，服藥一周耳鳴音量已降低七成。趙念廷表示，黴菌性外耳炎為外耳真菌感染，常見病原菌包括白色念珠菌和黑麴菌。而傳統中醫雖然沒有真菌的分類病因概念，仍可以「邪氣」角度看待。

趙念廷指出，綜合李先生的病史和舌脈來看，雖然感染已獲得控制，但體內仍有餘邪未清。處方中藥小柴胡湯加減來「扶正解表、和解少陽」，改善耳鳴症狀。

趙念廷表示，一般患者也可多按壓摩合谷穴，合谷穴位於雙手虎口處，可疏散風邪、清肺通竅，經常用來治療頭面部疾患有奇效。

趙念廷說，愛好水上活動的民眾，或免疫力低下，或頻繁、過度清潔耳垢的人，較容易耳黴菌感染，且可能常常復發。應避免過度清潔耳朵，水上活動時也可用耳塞防止進水，盡量保持耳道乾燥，避免和他人共用掏耳棒。患者除本身的生活習慣易造成黴菌感染，也可能與濕熱體質有關，可由中藥調理體質，來降低再患機率。