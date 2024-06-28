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午後雷雨規模擴大 今天持續高溫炎熱 慎防熱傷害

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白天高溫及午後有雷陣雨天氣型態，有機會一直持續到下周末。本報資料照片
白天高溫及午後有雷陣雨天氣型態，有機會一直持續到下周末。本報資料照片

今天凌晨在中部地區有小範圍的對流雲系發展，天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天表示，雖然持續時間不長且範圍小，但曾有雷雨發生，代表大氣環境已經開始往不穩定的的方向轉變，最主要是今天太平洋高壓勢力有開始減弱的趨勢。

今天上午晴到多雲，歐宗學表示，午後熱對流雲系發展可能旺盛許多，隨著環境風向轉為偏南風，降雨熱區除了各地山區以外，會擴大至中北部、東北部的平地區域也可能受影響，留意下午時段的天氣變化。尤其山區或溪谷河床，聽聞雷聲盡快進入室內。

溫度部分，他說，沒有下雨的時候高溫炎熱，各地普遍34-36度高溫發生機會，戶外活動防曬、多喝水，尤其是戶外勞動者要適時休息，以免受熱傷害。

明天持續相似的大氣環境，歐宗學表示，白天期間高溫炎熱，午後時段要留意仍有局部大雷雨影響。

歐宗學表示，周日到下周一環境風向偏南至西南風，迎風面中南部地區偶有雲系自海上發展移入帶來局部短暫陣雨，在早晚時段發生機會較高，且南部地區可能會有比較明顯的雨勢。中午過後陸地上仍然會有熱對流雲系發展影響，各地山區、中北部、東半部地區還是有局部雷陣雨機會，未下雨時高溫炎熱。

下周二太平洋高壓勢力開始再度增強，歐宗學表示，環境風向轉為東南風，迎風面東南部有局部短暫陣雨，各地山區及西半部有午後雷陣雨機會。

歐宗學表示，從中長期的預報展望來看，類似的大氣環境有機會一直持續到下周末，沒有明顯的改變，在沒有熱帶擾動系統發展接近，太平洋高壓勢力也沒有進一步增強籠罩或是明顯減弱的情況下，這種白天高溫及午後有雷陣雨天氣型態還會繼續下去。

大雷雨 高溫

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