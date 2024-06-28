恐飆38度高溫防熱傷害 吳德榮：午後雷雨影響範圍擴大

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周四滯留鋒在華南至長江流域一帶南北徘徊，台灣在鋒面前暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣大致晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，最高氣溫常達36至38度，甚至更高；注意防曬、防中暑，避免熱傷害；今天北部25至36度，中部24至37度，南部24至38度，東部23至36度。

吳德榮表示，今天至下周三，台灣仍在太平洋高壓西側，由於其沉降作用偏弱，無法壓制大氣潛在不穩定度的釋放，近山區午後有對流發展，平地受影響的範圍擴大，應注意局部大雷雨，以及雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區慎防坍方、落石、土石流；下周四太平洋高壓增強，午後對流減弱、範圍縮小，侷限在山區。